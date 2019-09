Nintendo Direct Settembre 2019: tutti gli annunci

La casa di Kyoto ha finalmente svelato le novità del Nintendo Direct di settembre 2019: ecco a voi tutti gli ultimi annunci per Nintendo Switch.

Il momento è finalmente giunto, la casa di Kyoto ha mandato in onda la nuova puntata del Nintendo Direct. La presentazione era stata annunciata pochi giorni fa ed era stata confermata la presenza di due grandi giochi: Pokémon Sole e Luna e Luigi’s Mansion 3. Con i suoi 40 minuti, però, questo Nintendo Direct “nascondeva” per certo molto altro e ora è arrivato il momento di scoprirlo: vediamo insieme quali sono stati tutti i reveal di questo cinque settembre per Nintendo Switch.

Prima di tutto, è stato svelato che Overwatch, di Blizzard Entertainment, arriva anche su Nintendo Switch, come avevano suggerito alcuni rumor recentemente. Sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2019.

È stato poi annunciato Super Kirby Clash, un nuovo gioco d’azione 2D sviluppato da HAL Laboratory. Si tratta di un gioco free to start disponibile già da ora, ovvero scaricabile gratuitamente con la possibilità di sbloccare parti di gioco extra a pagamento, tramite microtransazioni. Il gioco è completabile in single player ma è pensato per la coop, sia locale che online, fino a quattro giocatori. Ci saranno un centinaio di livelli da completare con il proprio Kirby personale, caratterizzato da equipaggiamenti e abilità.

Si è brevemente parlato anche di Luigi’s Mansion 3, disponibile dal 31 ottobre. Sono stati fatti vedere vari piani dell’hotel infestato, ognuno dotato di un proprio stile unico, che spazia dalle piramidi egizie, ai pirati, fino al disco anni ’80. È anche stata mostrata una modalità multigiocatore, Giochi paranormali, nella quale una squadra di Luigi sfida un gruppo di Gooigi.

È stato annunciato un nuovo sparatutto online sviluppato da Hi-Rez: Rogue Company, in arrivo su Nintendo Switch nel 2020. Durante il Nintendo Direct si è parlato anche di Little Town Hero, il nuovo gioco di Game Freak. La musica del gioco è stata composta da Toby Fox, creatore di Undertale. Si tratta di un gioco di ruolo a turni nel quale Axe, un giovane ragazzo, deve difendere la propria città dai mostri combattendo con le “idee” e con il sostegno degli altri abitanti. Ecco il trailer. Sarà disponibile a partire dal 16 ottobre.

Si è rapidamente parlato anche di Link’s Awakening che sarà disponibile il 20 settembre e ci permetterà di giocare con la modalità Labirinto a tessere, la quale ci permetterà di creare dei dungeon da affrontare e condividere con gli altri giocatori. Inoltre, se lo prenotiamo su Nintendo eShop riceveremo il doppio dei gettoni d’oro (utili per ricevere sconti sugli acquisti digitali).

Sappiamo inoltre che il 17 gennaio sarà rilasciato su Nintendo Switch Tokyo Mirage Session #FE Encore, versione rivista del titolo uscito su Nintendo Wii U anni fa. Si tratta di un gioco di ruolo ambientato a Tokyo che unisce Fire Emblem e Shin Megami Tensei, mescolandoli a tematiche canore e idol.

La serie di Deadly Premonition, inoltre, arriva su Nintendo Switch. Il primo capitolo è stato rinominato Deadly Premonition Origins ed è disponibile già da ora. Il secondo, Deadly Premonition 2: A blessing in disguise sarà disponibile nel corso del 2020. È stato poi riconfermato che Dragon Quest XI S sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2019 e che è ora disponibile una demo gratuita su Nintendo eShop.

Il Nintendo Direct è anche stato il luogo prescelto per il reveal di un nuovo pacchetto di giochi molto atteso: Nintendo Switch Online ci darà accesso, a partire da domani 6 settembre, a una serie di giochi SNES come Super Mario Kart, Kirby’s Dream Course, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, F-Zero, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox e Stunt Race FX. Nel corso del tempo si aggiungeranno nuovi titoli, ovviamente. Inoltre, sarà rilasciato un controller per Switch che riprende lo stile del controller SNES.

Un altro annuncio molto importante per gli appassionati di vecchi classici è quello di Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Questa versione rimasterizzata del gioco Wii sarà disponibile nel corso del 2020.

Si è poi passati ad Animal Crossing New Horizons, primo capitolo della serie ad approdare sulla console ibrida della casa di Kyoto. Potete vedere il trailer del gioco qui sotto.

Tetris 99 ottiene inoltre nuove modalità, come Invictus, missioni giornaliere e vari temi visivi per le nostre partite, oltre a nuove icone per il giocatore. Arriva inoltre una seconda ondata di contenuti a pagamento, come la possibilità di giocare in due in locale e una modalità arena per 8 giocatori in multiplayer locale.

È stato poi mostrato Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il quale proporrà un insieme di giochi sportivi per uno o più giocatori che spaziano dal rugby, all’arrampicata, pingo pong e molto altro. Saranno inoltre presenti dei giochi in stile retro. Sarà inclusa anche una modalità storia. Sarà disponibile dal 5 novembre.

Deamon x Machina propone ora una demo che permetterà di trasportare i propri dati all’interno del gioco completo. Il gioco completo sarà disponibile dal 13 settembre.

Arrivano poi una serie di giochi:

Trials of Mana : 24 aprile 2020

: 24 aprile 2020 Return of the Oobra Dinn : autunno 2019

: autunno 2019 Set Sfidante 3 : Banjo e Kazooie: disponibile da ora in Super Smash Bros.

: Banjo e Kazooie: disponibile da ora in Super Smash Bros. Set Sfidante 4 : Terry Boogard di Fatal Fury: novembre 2019 (e sono stati confermati altri personaggi in arrivo, dopo il Set 5)

: Terry Boogard di Fatal Fury: novembre 2019 (e sono stati confermati altri personaggi in arrivo, dopo il Set 5) Divinity Original Sin 2 Definitive Edition : disponibile già da ora (cross-save con Steam, tramite il cloud)

: disponibile già da ora (cross-save con Steam, tramite il cloud) DOOM 64 : 22 novembre 2019

: 22 novembre 2019 Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast : 24 settembre

: 24 settembre Assassin’s Creed Rebel Collection : Black Flag e Rogue, compresi di DLC, arrivano il 6 dicembre 2019

: Black Flag e Rogue, compresi di DLC, arrivano il 6 dicembre 2019 Dauntless : presto in arrivo

: presto in arrivo Just Dance 2020 : 5 novembre

: 5 novembre GRID Autosport : 19 settembre

: 19 settembre Farming Simulator 20 : 3 dicembre

: 3 dicembre Ni no Kuni Wrath of the White Witch : 20 settembre

: 20 settembre NBA 2K20 : 6 settembre

: 6 settembre Call of Cthulhu : 8 ottobre

: 8 ottobre The Outer Worlds : in arrivo

: in arrivo Devil May Cry 2 : 19 settembre

: 19 settembre Vampyr: 29 ottobre

Diteci, cosa ne pensate di questo Nintendo Direct di settembre 2019?