Nintendo Switch, secondo alcune indiscrezioni sono in arrivo Metroid e Paper Mario

Metroid potrebbe tornare nel 2020 su Nintendo Switch, anche se certamente non con l’atteso quarto capitolo della serie Prime che, già da un paio d’anni, sta avendo uno sviluppo non proprio semplice dopo una falsa partenza. Se le indiscrezioni apparse in queste ore dovessero rivelarsi vere, il nuovo gioco che vede protagonista Samus Aran dovrebbe essere un titolo 2D. Insieme a Metroid, inoltre, dovrebbe tornare anche un altro importante franchise Nintendo, ovvero Paper Mario.

I rumor sono stati lanciati dall’utente di Twitter Sabi, già in passato responsabile di leak che poi si erano rivelati veri. Secondo quanto scritto, l’uscita dei nuovi titoli delle due serie è prevista per quest’anno, quasi certamente su Nintendo Switch. Al di là di questo i rumor non entrano ancora di più nel dettaglio. A quanto pare Paper Mario, stando all’utente Zippo, potrebbe essere più in linea con i primi capitoli della serie; mentre, per quanto riguarda Metroid, ci sono buone possibilità che, secondo quanto rivelato dalla sua fonte a Sabi, si tratti di un seguito di Metroid Fusion.

I titoli Nintendo previsti per il 2020 non sono tantissimi e anche per questo diventa sempre più concreta l’ipotesi di una nuova Nintendo Direct che possa portare annunci inediti. Nei prossimi mesi, lo ricordiamo, sono previsti su Nintendo Switch: Animal Crossing: New Horizons, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e No More Heroes 3 che comunque non è detto riesca a rispettare la scadenza di quest’anno.

Come ricorda il sito Gaming Bolt, sopratutto nel caso di Nintendo le indiscrezioni sono comunque da valutare con molta attenzione data l’imprevedibilità dell’azienda di Kyoto. In ogni caso entrambe le serie ormai da anni non hanno un nuovo capitolo. L’ultimo Paper Mario, infatti, era uscito nel 2016 per WiiU con il titolo Color Splash, mentre Metroid: Samus Returns di MercurySteam era stato pubblicato nel 2017 su Nintendo 3DS. Per quanto riguarda le ipotesi sulle prossime mosse di Nintendo sono state ipotizzati altri due porting da WiiU nel corso dei prossimi mesi e il rilascio di una nuova versione aggiornata di Switch che dovrebbe arrivare intorno a metà di quest’anno.