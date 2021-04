Nintendo | É giunta la fine per Labo?

Lanciato nel corso del 2018, Nintendo Labo sembra oramai essere sul viale del tramonto. Come riportato da molti giocatori, infatti, il sito ufficiale statunitense della casa di Kyoto ha eliminato tutti i riferimenti dal sito, con le pagine legate al prodotto che risultano irraggiungibili. Un segnale che potrebbe essere frainteso, se ovviamente l’insider Emily Rogers, da sempre legata al mondo della grande N, non avesse sentenziato la fine di quello che poteva sembrare un vero e proprio successo.

Stando alle parole della Rogers, infatti, la casa di Kyoto starebbe pensando a lanciare ancora un piccolo annunciato legato a Nintendo Labo, per poi staccare definitivamente la spina al progetto. Purtroppo l’insider non è entrata nei dettagli ed è molto probabile che neanche lei conosca effettivamente la natura del nuovo annuncio, che a questo punto potrebbe arrivare in qualsiasi momento conoscendo le tempistiche del colosso giapponese, che è solito annunciare eventi con un preavviso di 24 ore come il recente Direct dedicato ai titoli indipendenti.

L’unica indicazione sul tipo di annuncio potrebbe essere data dall’unica pagina ufficiale del progetto sopravvissuta, ovvero quella legata al prodotto della realtà virtuale di Nintendo Labo. Il kit risulta l’unico ad essere ancora in lista per l’acquisto e non è escluso che la casa di Kyoto non decida di fare una piccola sorpresa, magari con un prodotto dedicato ad una sua IP piuttosto famosa come Mario e Zelda. Speculazioni ovviamente, che vi invitiamo a prendere con le pinze.

Se davvero Nintendo Labo è sul viale del tramonto lo scopriremo solamente nelle prossime settimane. Sicuramente la situazione del progetto appare però molto fumosa e le vendite non sono state d’aiuto: si parla infatti di circa un milione di kit venduti nel primo anno di vita, forse un po’ troppo esiguo come numero per poter garantire un supporto adeguato alla creazione della casa di Kyoto.