Nintendo, forse arriva una Switch Mini o Switch Pocket

Sappiamo che Nintendo sta attualmente lavorando al successore di Nintendo Switch, denominato, per ora, Switch 2. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che l'azienda potrebbe essere coinvolta nello sviluppo di un'altra console dedicata al gaming portatile — e no, non stiamo parlando di Nintendo Switch Lite —.

Questa nuova piattaforma, infatti, sembra essere una versione più compatta rispetto anche alla già ridotta Switch Lite, e potrebbe ricevere il nome di Switch Mini, Switch Micro o Switch Pocket. Ciò che emerge da queste indiscrezioni è la rivelazione di alcune specifiche del prossimo dispositivo, insieme a una stima sulla sua data di lancio e prezzo. Insomma, una specie di GameBoy Micro... ma per giocare a titoli odierni.

Secondo quanto rivelato da un account su X identificato come Nash Weedle, sono stati resi pubblici brevetti di un prodotto non ancora commercializzato da Nintendo, apparentemente simile a Switch. Tuttavia, almeno cinque differenze sostanziali tra i due dispositivi lasciano intendere che si tratti di una versione più piccola della console.

Tra le modifiche apportate, un brevetto rivela che il dispositivo presenta pulsanti R, L, ZR, ZL, Home e Capture posizionati in modo diverso rispetto al modello standard. Questo cambiamento, secondo quanto indicato dal post, consente un notevole risparmio di spazio, rendendo il dispositivo più compatto; inoltre, sembrano essere presenti dei magneti per fissare una copertura protettiva sul retro o sul display anteriore del dispositivo. Ciò suggerisce che Nintendo preveda che le persone possano portare questa console con sé ovunque, infilandola magari persino in tasca.

Infine, sembra che anche il posizionamento delle viti sia differente e che l'azienda sia al lavoro su un sistema di raffreddamento rinnovato, caratterizzato da dimensioni più compatte. Secondo Nash, il dispositivo avrà una durata massima della batteria di 12 ore e sarà compatibile con le cartucce di Nintendo Switch.

La fuga di notizie suggerisce che Nintendo intenda lanciare questa "Switch Mini" il 16 febbraio 2024 con un prezzo di listino di 149€. Purtroppo, al momento non ci sono prove concrete a supporto di tali informazioni sulla data di lancio e sul prezzo del dispositivo, per cui vi invitiamo a trattare queste informazioni con una certa cautela.

Crediti immagine: https://www.sammobile.com/news/nintendo-switch-mini-micro-pocket-patents/