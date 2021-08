Nintendo Indie World: annunciato il nuovo evento, data e orario

Siamo in un periodo particolarmente caldo e potenzialmente ricco di annunci. Dopo l’E3 2021, ci avviciniamo a grandi falcate verso la Gamescom 2021 che, anche quest’anno, ci proporrà una serie di eventi digitali atti a mostrarci alcuni dei prossimi giochi in uscita. Nella giornata di ieri Microsoft ha confermato l’arrivo di un nuovo show targato Xbox, e oggi è toccato a Nintendo annunciare il prossimo evento della compagnia giapponese.

Si parla di un nuovo Nintendo Indie World, uno show che sarà incentrato interamente sulle produzioni indipendenti in arrivo presumibilmente da qui alla fine dell’anno sulle console della famiglia Switch. L’annuncio è stato fatto sulla pagina Twitter ufficiale della compagnia giapponese, all’interno della quale sono stati svelati tutti i dettagli importanti utili a seguire la trasmissione in diretta.

Come viene annunciato da Nintendo, il nuovo Indie World verrà trasmesso domani 11 agosto a partire dalle ore 18:00, orario italiano, ma non ci si ferma qui. Nel post su Twitter veniamo a conoscenza anche che il prossimo show avrà la durata di 20 minuti. Al momento attuale non sappiamo altro riguardo a questo prossimo evento di presentazione, se non che non dobbiamo assolutamente aspettarci alcun annuncio relativo a grandi progetti first party o tripla A.

A new #IndieWorld Showcase arrives on Aug. 11 at 9 AM PT / 12 PM ET! Tune in for roughly 20 minutes of information on upcoming indie games heading to #NintendoSwitch. Watch live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/MdxUruKrcL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 10, 2021

Nintendo Switch è stata definita più volte come una piattaforma perfetta per i giochi indie, e sono molteplici le esperienze del genere di altissima qualità che sono uscite fino ad oggi. Per questo in molti si aspettano comunque qualche sorpresa interessante da questo tipo di eventi dedicati ai titoli indipendenti, incrociando le dita che finalmente possa davvero arrivare il momento di vedere qualcosa di nuovo su Hollow Knight Silksong.