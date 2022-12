Dopo averlo anticipato nelle scorse settimane, ora è ufficiale: sì, c’è un aumento di prezzo per quanto riguarda i videogiochi di casa Xbox. L’annuncio è arrivato nel corso della serata italiana, con Microsoft che ha preparato psicologicamente gli utenti. Dal 2023 i prezzi dei singoli software destinati alla console aumenteranno di prezzo, allineandosi così al costo dei giochi first party di Sony e quelli prodotti da Ubisoft ed Electronic Arts, che hanno già alzato i loro prezzi da inizio generazione.

Al momento un listino aggiornato non è ancora stato pubblicato, ma negli USA, per esempio, i giochi passeranno dai classici 60 Dollari arrivando a costarne dieci in più. Questo cambiamento di prezzo sarà attivo a partire dal prossimo anno, quando verranno lanciati i nuovi first party di Xbox come RedFall, Starfield e il nuovo Forza Motorsport. Al momento le console e servizi a esse legate, come per esempio il Game Pass, non subiranno lo stesso aumento di prezzo, almeno per ora.

L’annuncio è arrivato poche settimane dopo le dichiarazioni di Phil Spencer durante un evento del Wall Street Journal. In quell’occasione, l’Head of Microsoft Gaming dichiarò che nessuno poteva eventualmente escludere aumenti di prezzo per tutto l’ecosistema di Xbox. Spencer dichiarò di ritenere improbabile però l’aumento di prezzo nelle festività. La nuova politica riguardante il costo dei videogiochi è infatti rimandata al prossimo anno, a festività concluse. Promessa dunque mantenuta.

“Questo prezzo riflette i contenuti, le dimensioni e la complessità tecnica di questi giochi”, le parole di un rappresentante di Microsoft ai microfoni di IGN. Ovviamente questo aumento di prezzo non cambierà di una virgola le modalità di distribuzione: tutte le esclusive prodotte dai first party di Microsoft saranno comunque disponibili in Xbox Game Pass. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.