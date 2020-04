Nintendo sconsiglia di pulire Switch con l’alcol

In questo particolare e difficile momento storico il pulire e il disinfettare i vari oggetti ha raggiunto un’importanza cruciale nella vita di tutti i giorni, visto che tali operazioni aiutano decisamente a combattere l’epidemia da Coronavirus. Darsi alla pulizia più completa e sfrenata potrebbe però essere decisamente controproducente e, addirittura, potrebbe causare anche diversi danni. Nintendo, ad esempio, ha recentemente sconsigliato in maniera categorica di pulire Nintendo Switch e Joy-Con utilizzando dell’alcol.

Il celebre publisher ha messo il veto sulla pulizia con alcol della console ibrida per un semplice motivo: tramite l’utilizzo di tale prodotto, infatti, è possibile rovinare la colorazione di Nintendo Switch. La società nipponica ha fortemente sconsigliato anche l’utilizzo di altri disinfettanti non a base di alcol. L’utilizzo di tali agenti chimici potrebbe infatti irrimediabilmente rovinare la piccola console ibrida.

Ma come pulire e disinfettare quindi Nintendo Switch e Joy-Con in questo particolare momento se non con questi prodotti? Nintendo ha fortunatamente suggerito un metodo alternativo, ossia di utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia dei propri prodotti: una soluzione magari non efficiente come le precedenti, ma in grado di preservare la colorazione delle nostre amate console.

Un ottimo consiglio, quindi, che ci mette in guardia da un pericolo all’apparenza difficilmente individuale e ci permette così di evitare di rovinare irrimediabilmente la nostra piattaforma di gioco.

Che ne pensate della soluzione proposta da Nintendo e delle problematiche causate alla console dall’utilizzo di alcol? In un periodo come questo è secondo voi cruciale disinfettare a fondo anche le piattaforme di gioco? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.