Nintendo Switch 2 ha chiuso il 2025 con numeri da record assoluto negli Stati Uniti, consolidando una posizione che nessun'altra console nella storia del mercato videoludico americano era mai riuscita a raggiungere. Con 4,4 milioni di unità vendute nei primi sette mesi dal lancio, la nuova piattaforma della casa di Kyoto non solo ha superato le aspettative degli analisti, ma ha letteralmente riscritto i parametri di successo per un hardware al debutto. Si tratta di un risultato che supera del 35% le vendite di PlayStation 4 nello stesso arco temporale e addirittura raddoppia quelle del Nintendo Switch originale, dimostrando come la formula ibrida di Nintendo abbia raggiunto una maturità commerciale senza precedenti.

I dati diffusi da Mat Piscatella di Circana, società di ricerche di mercato statunitense, confermano che Switch 2 ha dominato le classifiche hardware sia per unità vendute che per fatturato generato nel dicembre 2025 e nell'intero anno solare. Le previsioni pre-lancio di Circana indicavano 4,3 milioni di vendite: Nintendo ha superato anche queste stime ottimistiche, dimostrando una capacità di penetrazione del mercato che va oltre le aspettative più rosee. La nuova console ha inoltre contribuito a contrastare il calo anno su anno registrato dalle altre piattaforme, portando la spesa complessiva in hardware a crescere del 6% a dicembre 2025 rispetto a dicembre 2024, e del 9% sull'intero anno.

Il confronto con i predecessori evidenzia una traiettoria di crescita eccezionale. Mentre PS4 aveva rappresentato uno dei lanci più riusciti della sua generazione, Switch 2 la supera di oltre un terzo in termini di unità vendute nei primi sette mesi. Ancora più impressionante il divario con il modello originale: raddoppiare le vendite del Nintendo Switch, console che ha venduto oltre 140 milioni di unità nella sua vita commerciale, dimostra come l'upgrade tecnologico e il timing del lancio abbiano incontrato perfettamente le esigenze del pubblico videoludico americano.

Switch 2 resta la piattaforma hardware videoludica con il lancio più veloce della storia tracciata, con nessun'altra console che ha raggiunto 4,4 milioni di vendite negli Stati Uniti nei primi sette mesi

Sul fronte software, il mercato statunitense ha visto Battlefield 6 conquistare la vetta delle vendite annuali 2025, considerando sia il fisico che il digitale tracciato. Una vittoria significativa per Electronic Arts, che ha così superato Call of Duty: Black Ops 7, relegato al quinto posto annuale nonostante il dominio del mese di dicembre. È la settima volta consecutiva che un capitolo di Call of Duty vince il mese di dicembre negli USA, confermando la tradizionale forza del franchise nel periodo natalizio. La top 5 annuale si completa con NBA 2K26 al secondo posto, Borderlands 4 al terzo e Monster Hunter: Wilds al quarto.

Nel panorama delle esclusive Nintendo, Pokémon Legends: Z-A ha dominato le classifiche fisiche 2025 della compagnia giapponese, seguito da Metroid Prime 4: Beyond e Donkey Kong Bananza. Un dettaglio interessante riguarda l'assenza di Mario Kart World dalla top 10 fisica: secondo Piscatella, la stragrande maggioranza delle copie vendute erano digitali, spesso incluse nei bundle hardware di Switch 2, il che spiega la mancata presenza nelle classifiche retail tradizionali. Come sempre, questi dati escludono le vendite digitali complete delle piattaforme Nintendo, informazioni che l'azienda non divulga pubblicamente.

L'ecosistema di Switch 2 ha beneficiato anche di un eccellente tasso di attacco degli accessori. Il Pro Controller di Switch 2 si è rivelato l'accessorio più venduto dell'anno negli Stati Uniti, con un attach rate del 24%: questo significa che almeno un milione di unità sono state acquistate, dato che suggerisce come circa un quarto dei possessori della console abbia optato per il controller premium. Un dato che testimonia la volontà dei giocatori di investire in periferiche di qualità superiore per sfruttare al meglio le capacità della nuova piattaforma.

L'analisi dell'engagement digitale rivela ulteriori tendenze del mercato videoludico americano. Fortnite ha guidato la classifica degli utenti attivi totali sia su PlayStation che su Xbox durante il 2025, mentre Roblox si è confermato il publisher leader nella spesa "digital at retail", categoria che include le gift card. Sono dati che sottolineano come i modelli free-to-play e le piattaforme social gaming continuino a dominare il tempo e gli investimenti dei giocatori, paralleli al successo delle console tradizionali.