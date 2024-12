Nintendo Switch 2: anche i connettori dei nuovi Joy-Con trapelano online

Una presunta foto del design dei connettori Joy-Con per Nintendo Switch 2 è stata diffusa online, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla prossima console del Colosso di Kyoto. L'immagine, pubblicata da un sedicente "giornalista sotto copertura" su X, mostra una porta laterale dove i controller dovrebbero connettersi magneticamente al corpo principale della console.

Sebbene l'autenticità della foto sia dubbia, il design mostrato appare coerente con le custodie per Switch 2 emerse recentemente, oltre che con i numerosi leak che hanno svelato, praticamente, ogni aspetto della nuova console, logo incluso.

I leak su Nintendo Switch 2 si stanno moltiplicando e Nintendo deve rivelare la nuova console prima che sia troppo tardi.

La nuova modalità di aggancio magnetico dei Joy-Con rappresenterebbe un'evoluzione rispetto al sistema a scorrimento dell'attuale Switch, anche se bisognerà comprendere se il basculamento dei Joy-Con del modello attuale, non verrà aumentato con questa soluzione.

Nonostante i dubbi sull'origine dell'immagine, che per alcuni sarebbe stata generata tramite intelligenza artificiale, il crescente numero di presunte fughe di notizie sta aumentando la pressione su Nintendo per un annuncio ufficiale della nuova console.

Online, in molti ritengono probabile un reveal di Nintendo Switch 2 a gennaio 2024, più precisamente il prossimo 8 gennaio. Un annuncio tempestivo permetterebbe all'azienda di controllare la narrativa intorno al nuovo prodotto, evitando che ulteriori leak ne compromettano la sorpresa per gli utenti.

Mentre tutti attendono con interesse la presentazione ufficiale, oramai più per per verificare l'accuratezza delle indiscrezioni circolate finora, piuttosto che per scoprire le reali caratteristiche della prossima generazione della popolare console ibrida di Nintendo, noi siamo curiosi di comprendere le ragioni dietro a questo "voler attendere" da parte di Nintendo, oltre che scoprire se davvero la nuova console rinuncerà allo schermo OLED e per quale motivo.