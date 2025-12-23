Nintendo ha deciso di interrompere la produzione del bundle Switch 2 con Mario Kart World, a soli sei mesi dal lancio della console avvenuto lo scorso aprile. Una mossa che arriva in un momento particolare, considerando che questa configurazione aveva rappresentato uno dei principali driver di vendita per la nuova piattaforma della casa di Kyoto. Il pacchetto, proposto inizialmente a 509,99 euro, permetteva sostanzialmente di ottenere il titolo di lancio con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo standalone di 80 euro, trasformandosi rapidamente nella scelta preferita dai giocatori che hanno abbracciato fin da subito l'ecosistema Switch 2.

La conferma è arrivata nel weekend attraverso un post sui social di GameStop, che ha fatto seguito alla diffusione di un memo interno destinato allo staff dei punti vendita. Il documento non lascia spazio a interpretazioni: "Questo SKU ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, e non verranno prodotte ulteriori unità". GameStop ha specificato che i futuri rifornimenti riguarderanno esclusivamente la console base, senza il gioco incluso.

Nintendo stessa ha confermato ufficialmente la notizia attraverso i propri canali social, precisando che il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World rimane disponibile "in quantità limitate presso i rivenditori partecipanti, fino ad esaurimento scorte". La formulazione suggerisce che chi è ancora interessato alla configurazione completa ha ancora qualche settimana di tempo prima che gli stock esistenti si esauriscano definitivamente.

Mario Kart World ha venduto 9,57 milioni di copie, di cui 8,1 milioni provenivano dal bundle della console

L'aspetto più interessante riguarda il tempismo della decisione. Nonostante il bundle fosse stato presentato fin dall'inizio come un'offerta a tempo limitato, molti analisti del settore si aspettavano una disponibilità più lunga, almeno fino alla stagione natalizia del 2026. La scelta di Nintendo potrebbe indicare una strategia mirata a massimizzare i margini di profitto sulla console base, ora che la fase di lancio può considerarsi conclusa con successo. Va ricordato che la compagnia giapponese ha finora resistito ad aumenti di prezzo per Switch 2, a differenza di Microsoft e Sony che hanno ritoccato al rialzo i listini delle rispettive piattaforme.

I numeri parlano chiaro e testimoniano il successo straordinario del lancio: Switch 2 ha venduto 10,36 milioni di unità tra il 5 giugno e il 30 settembre, stabilendo un nuovo record assoluto per il lancio di una console. Risultati talmente impressionanti che Nintendo ha rivisto al rialzo le proprie previsioni hardware, puntando ora a raggiungere quota 19 milioni di unità entro la fine di marzo 2026. Per quanto riguarda Mario Kart World, il racing game ha totalizzato 9,57 milioni di copie vendute, con la stragrande maggioranza proveniente proprio dal bundle.

Un dettaglio curioso emerge dai dati ufficiali: oltre un milione di giocatori ha scelto di acquistare Mario Kart World separatamente al prezzo pieno di 80 euro, nonostante la convenienza economica del bundle fosse evidente. Questo testimonia sia la forte domanda per il titolo sia probabilmente l'acquisto da parte di utenti che già possedevano la console.