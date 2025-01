Nintendo Switch 2: il Joy-Con può davvero diventare un mouse?

Nintendo ha ufficialmente (e finalmente) svelato ieri Nintendo Switch 2, il successore della sua popolarissima console. La nuova versione, in base a quanto mostrato nel trailer, presenta alcune modifiche significative, tra cui un misterioso pulsante quadrato, una seconda porta USB-C e dimensioni maggiori rispetto al modello precedente.

La rivelazione più sorprendente, però, riguarda i Joy-Con, i controller della console. Il video di presentazione suggerisce che potranno essere utilizzati come un mouse, scorrendo su una superficie piana; questa funzionalità era già stata anticipata da alcune indiscrezioni, ma ora sembra confermata dal filmato ufficiale.

Le immagini mostrano i Joy-Con posizionati perpendicolarmente alla superficie e dotati di una sezione che ricorda la luce di un mouse ottico. Inoltre, si vede chiaramente che i controller si agganciano a un componente separato con piccoli cuscinetti sul fondo, proprio come un mouse per computer.

Questa nuova funzionalità solleva, però, alcune perplessità: i Joy-Con sono dispositivi piuttosto piccoli e sottili, non ergonomicamente adatti all'uso prolungato come mouse. Ciò potrebbe risultare problematico per generi videoludici che richiedono un utilizzo intensivo del puntatore, come i giochi strategici o le avventure punta e clicca.

D'altra parte, Nintendo ha sempre puntato su caratteristiche innovative nelle sue console, con risultati... altalenanti. Se i controlli di movimento della Wii hanno avuto alterne fortune, il concept ibrido della prima Switch si è rivelato un enorme successo. Resta da vedere come questa nuova funzionalità mouse verrà implementata nei giochi e accolta dagli utenti.

Un altro aspetto degno di nota è il design completamente nero della nuova console, che si discosta dallo stile colorato tipico di Nintendo per avvicinarsi all'estetica più sobria di concorrenti come Microsoft. Questo, unito alla funzionalità mouse dei Joy-Con, sembra indicare un tentativo di Nintendo di espandere il proprio appeal verso un pubblico più vicino al gaming su PC.

In attesa di poter provare con mano Nintendo Switch 2 e i suoi nuovi Joy-Con, resta da vedere come questa funzionalità verrà integrata nei giochi e se Nintendo svilupperà accessori dedicati più ergonomici per l'uso come mouse. Ciò che è certo è che questa mossa segna un'ulteriore evoluzione nell'approccio di Nintendo al gaming, combinando la sua tradizionale creatività con elementi più familiari ai giocatori PC.