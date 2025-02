Nintendo Switch 2: il prezzo sarà "accessibile", lo dice Nintendo

Nintendo ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo Switch 2 ormai da qualche settimana, ma molti dettagli cruciali, tra cui il prezzo, rimangono ancora sconosciuti. Il presidente dell'azienda, Shuntaro Furukawa, però, ha fornito alcuni indizi durante una sessione di domande e risposte del rapporto finanziario del terzo trimestre.

Furukawa ha dichiarato che Nintendo sta considerando attentamente diversi fattori per determinare il prezzo del nuovo dispositivo, tra cui l'inflazione in Giappone e i cambiamenti nel tasso di cambio dal lancio dello Switch originale nel 2017. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di mantenere un prezzo accessibile per i clienti, in linea con le aspettative dei prodotti Nintendo.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una cifra precisa, è probabile che il prezzo del Switch 2 si posizioni in modo competitivo rispetto alle console rivali come PS5 e Xbox Series X|S, senza superarle.

L'azienda ha in programma di rivelare maggiori dettagli sul nuovo dispositivo durante l'evento "Nintendo Switch 2 Experience" e il "Nintendo Switch 2 Direct", previsti per il 2 aprile 2025. In queste occasioni, ci si aspetta l'annuncio della data di uscita, del prezzo definitivo e dei giochi disponibili al lancio.

Data l'elevata domanda prevista per il nuovo Switch 2, Nintendo sta già preparando strategie per contrastare il fenomeno degli scalper, ovvero coloro che acquistano grandi quantità di prodotti per rivenderli a prezzi maggiorati. L'obiettivo, ovviamente, è garantire che il maggior numero possibile di console raggiunga i consumatori legittimi al prezzo di vendita consigliato.

Per quanto riguarda Switch originale, Furukawa ha confermato che al momento non sono previste variazioni di prezzo. Questa decisione potrebbe essere legata alla volontà di mantenere due fasce di prezzo distinte per i due modelli, offrendo così opzioni diverse ai consumatori - d'altronde, Nintendo è da sempre famosa per non abbassare mai il prezzo delle proprie console e giochi -.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, l'attenzione dei fan Nintendo si concentra sempre più sui dettagli tecnici e sulle potenziali esclusive che accompagneranno il debutto dello Switch 2, nella speranza che la nuova console possa replicare il successo del suo predecessore.