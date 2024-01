Nintendo Switch 2 potrebbe costare di più, rincarano anche i giochi

Dopo mesi di voci e speculazioni, sembra che il 2024 sia l'anno in cui Nintendo potrebbe svelare la sua nuova console di prossima generazione. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nella prima metà dell'anno, con il lancio della console previsto entro la fine del 2024.

Secondo il CEO di Kantan Games e analista dell'industria videoludica, il dottor Serkan Toto, la nuova console, nota come Switch "2", potrebbe avere un prezzo di lancio di 400 dollari. Inoltre, c'è la possibilità che i giochi per questa piattaforma costino di più, attestandosi sui 70 dollari. Un segnale di questo cambiamento potrebbe essere rappresentato dal recente lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, venduto proprio a 70 dollari nel 2023, ma che ha ottenuto comunque un notevole successo con 19,5 milioni di copie vendute.

Tuttavia, il dottor Toto spiega che il Switch 2 non rappresenterà una rivoluzione, bensì un'evoluzione del modello attuale. Le voci di corridoio suggeriscono che Nintendo potrebbe introdurre alcune nuove caratteristiche, ma il focus rimarrà sulla portabilità, un elemento iconico del brand, specialmente considerando l'associazione con Pokémon, un franchise strettamente legato al gioco portatile.

Ciò che potrebbe rendere il Nintendo Switch 2 un significativo passo avanti è l'implementazione del nuovo chip Nvidia T239, promettendo un aumento significativo della potenza di elaborazione. Sebbene non sia una rivoluzione completa, questo miglioramento dovrebbe garantire prestazioni superiori rispetto al suo predecessore.

Si è anche parlato di una possibile versione PRO/OLED, oltre a quella standard, ma questo lo scopriremo solo al momento dell'annuncio, che avverrà, con ogni probabilità, entro l'anno.