Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata settimana prossima

Per chi frequenta il magico, e meraviglioso, mondo degli insider, non è raro imbattersi in indiscrezioni di ogni tipo. La più recente, vedrebbe Nintendo annunciare la nuova Nintendo Switch la prossima settimana.

Come si è arrivati a questa conclusione? Semplicemente perché due insider del settore videoludico, noti per aver fornito rumor fondati nel corso degli anni, avrebbero fornito degli indizi, considerati inconfutabili, che puntano a un possibile reveal imminente della nuova console.

Al netto di tute queste indiscrezioni, prima o poi l'erede di Nintendo Switch dovrà essere mostrata.

L'insider brasiliano PH ha suggerito, senza fornire ulteriori informazioni in merito, che l'annuncio potrebbe avvenire lunedì 28 o martedì 29 ottobre (anche se normalmente Nintendo sfrutta il Mercoledì per fare questo tipo di annunci).

Si presume che Nintendo organizzi un Direct speciale dedicato alla presentazione (che negli ultimi giorni sarebbe stato addirittura svelato in anticipo illustrandone durata e titoli che verrebbero mostrati).

A rafforzare questa indiscrezione è arrivato l'insider Pyoro, considerato molto affidabile per le indiscrezioni in merito a Nintendo rilasciate nel corso degli scorsi anni, che ha modificato il suo profilo su X con elementi che sembrano alludere a un imminente annuncio (nella fattispecie ha cambiato nome e banner).

Se vi state chiedendo perché degli occhi e Alarmo dovrebbero far intuire un imminente reveal di Nintendo Switch 2, la risposta è semplice: gli occhi indicherebbero di stare all'erta e Alarmo sarebbe "un chiaro riferimento" al fatto che nintendo starebbe per presentare un nuovo hardware molto atteso.

Tornando con i piedi per terra per un momento, il timing di un eventuale reveal di Nintendo Switch 2 potrebbe essere, molto banalmente, legato al resoconto finanziario trimestrale di Nintendo, previsto per il prossimo 5 novembre.

Tradizionalmente, in quest'occasione l'azienda illustra i progetti per l'anno successivo agli investitori. Presentare la nuova console poco prima consentirebbe di discuterne apertamente durante la riunione.

Rimangono, però, da considerare i fatti: Nintendo Switch, attualmente, ha ancora due esclusive first party da rilasciare (Mario e Luigi Fraternauti alla carica, a novembre, e Donkey Kong Country Returns HD a gennatio), dopodiché il calendario è momentanemante vuoto, il che farebbe supporre un rilascio della console a marzo (ovvero a cavallo fra la chiusura e la riapertura dell'anno fiscale).

Inoltre presentare ora la nuova console, potrebbe ridurre drasticamente le vendite dell'attuale Nintendo Switch nel periodo natalizio. A meno che Nintendo non voglia puntare sul software e sui preordini della nuova console, sarebbe più sensato presentare la console a gennaio e rilasciarla ne Q1 del 2025, ma staremo a vedere.