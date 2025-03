Nintendo Switch 2: schermo 120 Hz con VRR e HDR? Magari!

Le indiscrezioni su Nintendo Switch 2 (intanto la Switch può essere acquistata su Amazon) continuano a rimbalzare nell'Internet, alimentando l'hype per la prossima console della casa di Kyoto. Questa volta è l'utente "Secretboy" del forum Famiboards a gettare benzina sul fuoco del gossip tecnologico, suggerendo specifiche tecniche potenzialmente rivoluzionarie per il successore dell'attuale Switch. L'insider, già noto per aver condiviso dettagli sulla presunta GPU della nuova console, ha recentemente concentrato la propria attenzione sulle caratteristiche del display, delineando un quadro che, se confermato, rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto all'hardware attuale.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare nel panorama tecnologico odierno, Nintendo sembra intenzionata a mantenere un approccio conservativo riguardo la tipologia di schermo. Secondo Secretboy, Switch 2 debutterà con un pannello LCD, rimandando l'eventuale versione OLED a una futura revisione della console, replicando la strategia adottata con l'attuale generazione.

La vera rivoluzione, però, risiederebbe nelle prestazioni di questo display. L'utente sostiene che il nuovo schermo supporterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, implementerà la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) e sarà compatibile con l'HDR (High Dynamic Range). Queste caratteristiche potrebbero trasformare radicalmente l'esperienza visiva offerta dall'ecosistema Nintendo.

Il refresh rate a 120 Hz non solo permetterebbe animazioni più fluide nei titoli capaci di raggiungere frame rate elevati, ma aprirebbe anche la strada a soluzioni intermedie come i 40 fotogrammi al secondo, ottimizzando il compromesso tra fluidità e dettaglio grafico. La tecnologia VRR, dal canto suo, contribuirebbe a eliminare il fastidioso effetto tearing e a stabilizzare la percezione di fluidità anche in presenza di frame rate variabili.

Non solo display: le indiscrezioni di Secretboy toccano anche le capacità di elaborazione della nuova console. Secondo l'informatore, il Nintendo Switch 2 sarà in grado di generare circa 3,1 TeraFLOPS quando collegato alla base dock, riducendosi a circa 1,72 TeraFLOPS in modalità portatile. Per contestualizzare questi numeri, si tratterebbe di un incremento sostanziale rispetto alla prima generazione di Switch.

Questa potenza aggiuntiva dovrebbe consentire ai sviluppatori di implementare tecniche di rendering più sofisticate, migliorando sensibilmente la qualità visiva dei giochi. Considerando l'efficienza energetica che contraddistingue tradizionalmente l'hardware Nintendo, si tratta di un equilibrio potenzialmente interessante tra prestazioni e autonomia.

Un futuro promettente

Le informazioni condivise da Secretboy, benché interessanti, restano nel campo delle speculazioni non ufficiali. La stessa fonte ammette che le sue deduzioni derivano da un mix di documenti registrati, possibili fughe di notizie e analisi personali, rendendo impossibile verificarne l'accuratezza fino a un annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

Recenti brevetti suggeriscono inoltre che la nuova console potrebbe implementare tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni nei giochi, aprendo scenari ancora più intriganti sul futuro della piattaforma. Tuttavia, circolano anche voci meno ottimistiche, secondo cui il Switch 2 potrebbe non replicare il successo straordinario del suo predecessore.