Nintendo Switch 2: spuntano online i presunti mesi di annuncio e rilascio

Nintendo Switch 2 potrebbe essere presentata a gennaio e lanciata a marzo 2025, almeno secondo alcune recenti indiscrezioni provenienti da un forum cinese. L'utente, noto per aver anticipato correttamente altri annunci Nintendo in passato, afferma che oltre 650.000 unità della nuova console sarebbero già state spedite in varie regioni del mondo.

Sebbene le voci di corridoio vadano sempre prese con cautela, la fonte di queste informazioni si è dimostrata affidabile in precedenza, per cui potrebbe essere davvero la volta buona. L'utente avrebbe, infatti, previsto con precisione annunci difficili da indovinare, come il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Se confermata, la tempistica indicherebbe una strategia di lancio rapido da parte di Nintendo, con soli due mesi tra la presentazione ufficiale e la commercializzazione della console. D'altra parte, ciò potrebbe rivelarsi vincente, alimentando l'entusiasmo dei fan e creare un forte slancio iniziale per le vendite.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La produzione di componenti sarebbe iniziata già a settembre, suggerendo che Nintendo si stia preparando a soddisfare un'elevata domanda iniziale. Tuttavia, l'azienda non ha ancora confermato ufficialmente l'esistenza della Switch 2 o fornito dettagli sulle sue caratteristiche.

Ovviamente, attendiamo con impazienza maggiori informazioni sulla nuova console, che potrebbe portare significativi miglioramenti in termini di potenza e funzionalità rispetto al modello attuale. Resta da vedere se e quando Nintendo deciderà di svelare ufficialmente il suo prossimo hardware.

Con l'arrivo della presunta Switch 2, Nintendo potrebbe ancora una volta ridefinire l'esperienza di gioco. La storia ci insegna che l'azienda di Kyoto sa come sorprendere il suo pubblico, e gli appassionati sono in trepidante attesa di scoprire quali nuove idee Nintendo porterà sul mercato con questa nuova generazione di hardware.