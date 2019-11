Nintendo Switch: Bayonetta, Metroid e Zelda sono ancora lontani

Nintendo ha rilasciato agli azionisti un elenco dei giochi che approderanno su Nintendo Switch durante i prossimi mesi e oltre.

Ogni tre mesi, Nintendo fornisce un elenco aggiornato delle sue prossime uscite importanti per tenere gli investitori al corrente delle mosse dell’azienda di Kyoto. Gettando un occhio sulla lista possiamo affermare che, per ora, durante i prossimi mesi non ci saranno grandi sorprese per tutti gli appassionati dei titoli che approderanno su Nintendo Switch.

L’elenco non mostra alcun cambiamento significativo rispetto all’ultima lista, ma conferma almeno che i giochi citati rimangono fissati per le loro date di rilascio previste. Allo stato attuale, quindi, Animal Crossing: New Horizons rimane atteso per il prossimo marzo, mentre i pezzi da novanta annunciati negli scorsi Direct quali: Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e il sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild sono ancora sprovvisti di una data specifica.

Ecco come si presenta l‘elenco delle prossime uscite targate Nintendo in Europa:

Ring Fit Adventure – 18 ottobre 2019

Luigi’s Mansion 3 – 31 ottobre 2019

Pokémon Spada e Scudo – 15 novembre 2019

Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch – 3 gennaio 2020

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – 17 gennaio 2020

Animal Crossing: New Horizons – 20 marzo 2020

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 2020

Bayonetta 3 – TBA

Metroid Prime 4 – TBA

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel – TBA

Alcune indiscrezioni e voci di corridoio avevano fatto supporre tempo addietro che Bayonetta 3 sarebbe potuto arrivare già entro la fine di quest’anno, ma le cose non sembrano star andando in questa direzione; considerando la scaletta resa nota da Nintendo per i suoi giochi usciti da poco e in procinto di arrivare sul mercato nel prossimo futuro. Quale dei titoli Nintendo presenti nell’elenco presentato agli azionisti aspettate di più? Diteci la vostra.