Nintendo Switch: nuovo brevetto svela una penna touch per i Joy-Con

In modo abbastanza sorprendentemente, nonostante Nintendo Switch sia provvista di base di uno schermo touchscreen, al di fuori del bundle di Super Mario Maker 2, non è mai stato fornito alcun tipo di Touch Pen proprietaria. Tuttavia, sembra che l’idea sia balenata in testa alla compagnia Giapponese; che tempo addietro ha depositato un brevetto nel quale viene mostrato per la prima volta un Joy-Con provvisto di Touch Pen.

Questo brevetto è depositato direttamente da Nintendo a giugno 2019, ed è stato scoperto da poco dalla redazione di Siliconera. Il brevetto in questione mostra un cinturino per i Joy-Con molto simile a quello che viene fornito attualmente all’interno della confezione di Nintendo Switch, ma con un’aggiunta al suo interno: una penna touch. Questo significa che i giocatori possono potenzialmente utilizzare con più comodità i pulsanti touch nei vari giochi che lo permettono.

Oltre a mostrare le immagini del Joy-Con, il brevetto descrive anche alcuni possibili utilizzi interessanti che si possono attuare con la touch pen, come per esempio: andare a toccare una scatola con la penna in un gioco e il gioco andrà ad inviare il feedback al controller attraverso la vibrazione Rumble HD; o disegnare sullo schermo all’interno di un gioco alternando immediatamente lo spessore della linea disegnata premendo i pulsanti sul Joy-Con.

Parlando di brevetti, non possiamo sapere se questa idea verrà implementata in futuro o se era tutto nei piani iniziali di Nintendo ma mai resi definitivi, o ancora, la casa giapponese potrebbe averlo presentato per proteggere la loro idea senza altri fini. Tuttavia, qualcosa del genere non sarebbe una novità troppo fuori dal comune e funzionerebbe in modo abbastanza comodo per un buon numero di titoli già presenti nel catalogo Switch. Che ne pensate di questo brevetto? Vi piacerebbe avere un Joy-Con/Touch Pen?