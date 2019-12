Nintendo Switch: la funzionalità cross-save tra PC e Console è ufficialmente disponibile

Con il passare di ogni singola generazione videoludica questo fantastico ramo artistico riesce ad evolversi in maniera sorprendente. Già durante l’attuale gen di console siamo stati testimoni di innovazioni uniche che hanno cambiato per sempre l’industria. Nintendo sicuramente è stata una delle compagnie più influenti riuscendo a creare quella piccola perla di Nintendo Switch. Tuttavia, anche se all’apparenza l’ibrida della casa nipponica sembrava offrire la massima esperienza videoludica, svariate magagne (al di fuori di quelle tecniche) tenevano “ferma” la piccola console (non rendendo essa del tutto appetibile dal pubblico “hardcore”).

Con il passare del tempo però Nintendo è riuscita a “correggere” e limare le varie imperfezioni di Nintendo Switch, rendendo il sistema ludico sempre più completo. Dopo varie aggiunte tanto richieste dai fan (come la possibilità di trasferire i salvataggi in Cloud) ecco che la casa di Kyoto apre le porte ad un’altra feature molto interessante (ed ovviamente richiesta). A partire dalla giornata di oggi Nintendo Switch potrà sfruttare la funzionalità Cross-Save con le piattaforme PC.

Il tutto è stato ufficializzato da Nintendo stessa attraverso un trailer che spiega (in maniera molto basilare) la funzionalità in se. Per il momento i giochi che supportano la funzionalità cross-save sono pochi (tra di essi figura Divinity 2: Original Sin). Sicuramente con il passare del tempo la casa nipponica renderà la libreria Nintendo Switch sempre più “aperta” a questa nuova funzionalità.

Sicuramente questa feature porterà la gioia tra i fan che sfruttano ambo le piattaforme di gioco. Avere la possibilità di continuare la propria partita attraverso più sistemi ludici è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!