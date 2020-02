Nintendo Switch: ecco la custodia impermeabile per giocare sotto la doccia

Come ben sappiamo lo slogan di Nintendo Switch è divertirsi dove, quando e con chi si vuole. Purtroppo non è del tutto vero visto che come ben sappiamo è impossibile giocare in piscina o sotto la doccia. Se siete uno di quei giocatori che vuole provare l’ebrezza di farsi una partita a Super Smash Bros Ultimate o ad un altro titolo targato Nintendo mentre ci si lava, ecco che l’azienda Columbus Circle ci viene incontro mettendo in commercio la custodia impermeabile denominata appunto “Waterproof Case“.

La Waterproof Case è semplicemente una bustina in plastica con chiusura ermetica adatta sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch Lite. La custodia è in grado di riparare la console da qualsiasi schizzo d’acqua permettendo così di giocare comodamente immersi nella vostra vasca da bagno, mentre ci si fa un bagno al mare o perché no, anche sotto la doccia. Voi vi chiederete chi vorrebbe giocare mentre si fa la doccia? Ebbene noi non lo sappiamo, però con questo geniale accessorio sicuramente vogliamo provarlo. Certo, le nostre docce non dureranno più quindici minuti e sicuramente faremmo infuriare i nostri genitori o fidanzate/i.

Nintendo Switch Waterproof Case

Vedendo però l’immagine qui sopra non siamo tanto sicuri di quanto sia comoda a livello di manualità e non possiamo sapere come possa reagire la plastica ai movimenti delle dita, essendo a conti fatti una vera e propria busta, del resto viene venduta sul web a 1000 yen (circa 8 euro) e quindi non ci si aspetta un confort di alto livello. Deve essere interessante però farsi una partita in piscina con amici oppure rilassarsi con un bel bagno caldo nelle fredde giornate invernali, stando comunque attendi a non perdere la cognizione del tempo.

Cosa ne pensate di questo accessorio? Volete acquistarlo e tenervi preparati per la prossima estate? Fatecelo sapere nei commenti. Per tutte le notizie relative a Nintendo Switch vi invitiamo come sempre a seguire le nostre pagine.