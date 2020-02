Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Darksiders Genesis e altri titoli

Anche questa settimana i vari eShop regionali di Nintendo Switch ci svelano con grande anticipo le dimensioni di molti titoli prossimamente in arrivo sulla piccola ibrida di casa Nintendo, permettendoci così di liberare lo spazio necessario per tempo. Un vantaggio non di poco conto, soprattutto considerando la bontà delle opere prossimamente in arrivo sulla piattaforma e la poco capiente memoria interna da essa offerta.

A fare la parte del leone è questa volta poco sorprendentemente Darksiders Genesis, con il prequel della celebre saga che con i suoi 9.9GB richiesti non trova questa settimana assolutamente rivali. Notevoli, inoltre, anche le dimensioni di Overpass (5.9GB), Rise of Insanity (4.1GB) e The Town of Light: Deluxe Edition (3.7GB).

Ecco la lista completa dei titoli, ordinati rigorosamente per dimensioni decrescenti:

Darksiders Genesis (9.9GB)

Overpass (5.9GB)

Rise of Insanity (4.1GB)

The Town of Light: Deluxe Edition (3.7GB)

ELEA: Paradigm Shift (2.5GB)

Blood will be Spilled (875MB)

Marooners (712MB)

EQQO (699MB)

Bridge Builder Adventure (648MB)

Wide Ocean Big Jacket (603MB)

Glass Masquerade 2: Illusions (489MB)

Rune Lord (388MB)

Kitty Powers' Matchmaker (355MB)

Yuoni: Rises (307MB)

Crash Drive 2 (244MB)

Shiny Ski Resort (201MB)

Goblin Sword (191MB)

Just a Phrase by POWGI (72.0MB)

Vi ricordiamo che le dimensioni dei titoli elencati qua sopra provengono direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e possono quindi essere considerate decisamente affidabili.

Che ne pensate di tutti questi titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch? Darksiders Genesis, di cui potete trovare comodamente qui la nostra recensione, vi ispira o sono invece altri i giochi dell’elenco che hanno catturato la vostra attenzione? Fateci sapere i vostri pensieri a riguardo comodamente nei commenti sotto questa notizia.