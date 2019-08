Nintendo Switch: è in arrivo un’altra esclusiva Microsoft?

Secondo alcune ricorrenti indiscrezioni dopo Cuphead starebbe per arrivare su Nintendo Switch anche un'ulteriore esclusiva Microsoft.

Grandi notizie in vista per gli utenti Nintendo che, a quanto pare, vedranno il parco titoli della propria console espandersi ulteriormente a breve. Domani, lunedì 19 agosto, si terrà infatti l’evento Nintendo Indie World in cui verranno mostrati diversi titoli in arrivo su Nintendo Switch e tra questi, secondo alcune indiscrezioni, molto probabilmente si celerà anche un’esclusiva Microsoft.

A dare tale notizia, che in realtà è oramai in giro da diversi mesi, è stato l’insider conosciuto come ZhugeEX che non ha però svelato l’identità del titolo in questione. Seguendo alcuni indizi, però, tale mistero non sembra troppo difficile da svelare.

In procinto di fare il grande salto su Nintendo Switch, dopo Cuphead e Super Lucky’s Tale, sarebbe infatti l’apprezzatissimo Ori and the Blind Forest che, molto probabilmente, potrebbe dare il meglio di sé su una console con le caratteristiche di Nintendo Switch.

Ovviamente vi invitiamo a prendere la questione con le pinze, trattandosi di un’indiscrezione, ma, visto l’ottimo rapporto tra i due publisher, non ci stupirebbe più di tanto vedere il titolo di Moon Studios fare capolino al Nintendo Indie World. Per saperne di più non ci toccherà quindi attendere molto: l’evento è fissato per domani alle 15:00 ora italiana.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi alla fine queste indiscrezioni si riveleranno fondate? Quali sono secondo voi i maggiori indiziati pronti a fare il grande salto sull’ibrida di casa Nintendo? Secondo voi qualche titolo farà invece mai il percorso inverso approdando su Xbox e PC? Raccontateci le vostre impressioni e le vostre previsioni a riguardo direttamente nei commenti!