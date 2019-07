Nintendo Switch Lite, ecco la scheda tecnica della console

Nintendo Switch Lite è finalmente stata annunciata: ecco la scheda tecnica della console, con tutti i dettagli sul peso, le dimensioni e tanto altro.

Poco fa è stata ufficializzata la nuova versione della console (non più) ibrida della casa di Kyoto. Si chiama Nintendo Switch Lite e si propone come un modello completamente e unicamente portatile. In questo passaggio ci sono alcune modifiche e aggiunte, ovviamente, ma anche alcune perdite, come vi abbiamo segnalato nel nostro articolo.

Ora, però, vediamo quali sono le caratteristiche di Nintendo Switch Lite. Eccole:

Dimensioni: 91.1mm x 208mm x 13.9mm

Peso: 275g

Touch Screen: capacitivo

Dimensioni schermo: 5.5 pollici LCD

Risoluzione: 1280 x 720

CPU/GPU: Processore Nvidia Tegra

Memoria di sistema: 32 GB (6.2 GB occupati dal sistema operativo)

Slot Scheda microSD: compatibile con microSD, microSDHC, microSDXC (quest’ultimo solo dopo un aggiornamento)

Altoparlanti: Stereo

Connettività Wireless LAN, Bluetooth 4.1, NFC

Porta USB: Type C per la ricarica della console

Sensori: Accelerometro e giroscopio

Batteria interna: Agli ioni di litio, durata di circa sei ore (variabile a seconda del software usato).

Ricarica: Circa tre ore

Le specifiche sono quindi molto simili a quelle della versione ibrida. Ovviamente Nintendo Switch Lite è più piccolo e più leggero e non permette in alcun modo di connettersi alla TV. Vi ricordiamo inoltre che i Joy-con, ora integrati e non più separabili, non hanno la funzione HD Rumble e la telecamera IR: alcuni giochi che sfruttano tali feature richiedono quindi di avere dei Joy-con classici (acquistabili separatamente) che vanno però ricaricati in modo indipendente, visto che non possono essere connessi a Nintendo Switch Lite.

La console sarà in vendita a partire dal 20 settembre 2019. Il prezzo, negli Stati Uniti, è di 200 dollari: attualmente non si hanno conferme del costo della versione europea. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo modello?