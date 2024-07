Nintendo Switch OLED a un prezzo UNICO! (-19%)

Siete gamer e non volete farvi mancare la fantastica Nintendo Switch nella meravigliosa edizione OLED? Scoprite la straordinaria offerta su eBay per la Nintendo Switch OLED nella colorazione bianca a soli 285,00€, con un fantastico sconto rispetto al prezzo originale di 349,99€. Ciò corrisponde a un risparmio del 19%! La console che vi stiamo proponendo, offre un'avvincente esperienza di gioco con uno schermo OLED da 7" che garantisce colori vividi e contrasti elevati sia in modalità portatile sia da tavolo. Grazie alla sua versatilità, potrete giocare i vostri titoli preferiti in qualsiasi momento e luogo, assicurandovi una connessione stabile in modalità TV grazie alla nuova porta LAN. Inoltre, con 64 GB di spazio di archiviazione espandibile, non vi mancherà mai lo spazio per i vostri giochi! Approfittate immediatamente della promozione limitata per portarvi a casa la vostra Nintendo Switch!

Nintendo Switch OLED: entra a far parte della famiglia Nintendo!

Il Nintendo Switch OLED è il compagno ideale per gli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare alla qualità visiva e alla versatilità di una console da TV e anche portatile. Si tratta di un dispositivo unico nel suo genere, senza eguali sul mercato, particolarmente consigliato per chiunque desideri godersi tutte le fantastiche esclusive a marchio Nintendo, con colori vivaci e un contrasto elevato, grazie al display OLED da 7 pollici. La natura portatile della console la rende perfetta per i gamer in movimento, permettendo loro di immergersi nei loro mondi virtuali preferiti quando e dove preferiscono, senza sacrificare la qualità dell'esperienza visiva. Il design aggiornato, con un ampia stand regolabile, invoglia a condividere la propria sessione di gioco in modalità tavolo con amici e parenti, offrendo un nuovo livello di giocabilità!

Per coloro che privilegiano la connettività e la capacità di archiviazione, il Nintendo Switch OLED offre comunque delle ottime soluzioni: grazie alla presenza di una porta LAN nella stazione, la console assicura una connessione Internet più stabile in modalità TV. Questa console si rivolge quindi a un pubblico che cerca la migliore esperienza di gioco sia in solitaria sia in compagnia, a casa come in viaggio, senza compromessi sulla qualità visiva o sulla connettività. A 285,00€, rappresenta un'opportunità imperdibile per entrare a far parte del mondo Nintendo con la tecnologia più raffinata al momento disponibile.

La batteria da 4310mAh inoltre, vi garantisce lunghe sessioni di gioco senza la necessità di ricaricare. Dispone inoltre di sensore di luminosità, jack audio da 3,5mm, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e supporta l'audio U.A PCM lineare 5.1ch, offrendovi così un'esperienza audio sempre di qualità.

Ti ricordiamo che solo fino a esaurimento scorte il Nintendo Switch OLED è disponibile ora al prezzo di 285€, rispetto al prezzo originale di 349,99€. Vi consigliamo vivamente l'acquisto per migliorare la vostra esperienza di gioco, da soli e in compagnia, e immergervi in un mondo di titoli Nintendo e non che possono assicurarvi ore e ore di puro divertimento, come da piccoli!

