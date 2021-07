Nintendo Switch OLED, sorpresa: il dock non è esclusiva

Presentata ad inizio settimana, Nintendo Switch Oled porterà con sé anche un nuovo dock. A ben 4 anni di uscita dalla versione originale della console, infatti, la casa di Kyoto sembra essersi decisa anche a fornire una nuova “base”, con tanto di connettività Ethernet, di gran lunga una scelta migliore rispetto al Wi-Fi quando si usa la piattaforma in casa, oltre che ovviamente una colorazione completamente differente e un design che arrotonda gli angoli invece di renderli spigolosi.

Nonostante Nintendo Switch OLED venga venduta esclusivamente con il nuovo dock, c’è però una sorpresa che potrebbe rendere felici tutti coloro che erano alla ricerca della nuova base. Il sito della casa di Kyoto, infatti, comincerà nel corso dei prossimi mesi ad essere venduto anche sull’eCommerce ufficiale. Attenzione: non solo online. Il nuovo dock infatti sarà disponibile solo sul sito di Nintendo: Amazon, ad esempio, sarà escluso, così come tutte le catene retailer sia estere (GameStop e Best Buy) sia italiane ed europee (Media World, Unieuro). L’acquisto, insomma, sarà limitato al negozio online della casa di Kyoto.

I nuovi dock di Nintendo Switch OLED non saranno però venduti come nel classico bundle a cui siamo abituati, ovvero con caricatore e caro. Al costo di 60 Dollari, infatti, i giocatori potranno portarsi a casa solamnete la base, senza alimentazione e senza cavo video. Una scelta che siamo sicuri farà discutere ma bisognerà anche ammettere che molto probabilmente questa opzione di acquisto è dedicata a chi in casa ha già la console ma necessita, per qualche motivo, di una nuova base.

Ultima buona notizia? I dock sono intercambiabili. Questo significa che Nintendo Switch OLED è compatibile sia con la nuova base, sia con quella vecchia. E lo stesso vale ovviamente per la console: anche le versioni 2017 e 2019 della piattaforma saranno compatibili con il nuovo dock, con tutti i benefici che esso comporterà.