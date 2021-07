Nintendo Switch OLED: annunciato ufficialmente il nuovo modello!

Sono passati diversi mesi da quando i primi rumor su Nintendo Switch Pro sono emersi in rete. Non si è mai smesso di parlare di questo nuovo modello dell’ibrida Nintendo, e dopo una serie di report, di leak e tweet da parte degli insiders, finalmente qualche istante fa abbiamo ricevuto la prima notizia ufficiale sull’esistenza di questo nuovo modello di console. Ad annunciarla è stata la stessa compagnia di Kyoto pubblicando il trailer d’annuncio della nuova Nintendo Switch OLED.

Come accade sempre più spesso, l’annuncio di Nintendo è arrivato quando nessuno se lo aspettava con un trailer su YouTube. Nintendo Switch OLED riprende uno dei rumor più citati sul web in questi mesi, ovvero la presenza di uno schermo leggermente più ampio OLED, e lo va finalmente a confermare. A questo netto cambiamento sono state apportate alcune altre revisioni, ma niente che cambi troppo drasticamente le linee di design del modello base di Switch uscito nel 2017.

Presente anche un nuovo stand decisamente più ampio che permette a Nintendo Switch OLED di posizionarsi in 3 diverse posizioni in modalità portatile. Nessun aggiornamento tecnico per quanto riguarda l’hardware interno della console o la Dock Station, con quest’ultima che è rimasta pressoché invariata a parte la presenza di una nuova porta LAN che permette la console di collegarsi in modo cablato ad una connessione internet. Identici anche i Joy-Con, che riprendono la colorazione completamente bianca dal resto della console. Infine viene annunciato che Nintendo Switch OLED uscirà il prossimo 8 ottobre al prezzo di 349,99 Dollari.

Ora che Nintendo Switch OLED è stata annunciata dopo mesi e mesi di continui rumor assordanti, non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire ancora di più sulla nuova versione della console della grande N. A tal proposito, ci aspettiamo che all’interno dei prossimi mesi tale versione possa trovare sempre più spazio, e magari qualche dettaglio in più potrebbe essere svelato durante i prossimi Nintendo Direct.