Nintendo Switch Online, arriva un grande gioco dell’epoca Nintendo 64

Il catalogo di Nintendo Switch Online si è di recente aggiornato ed ha incluso una serie di giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. L’aggiunta ha portato ad una serie di critiche in merito all’aumento del prezzo della sottoscrizione, ma Nintendo non ha ovviamente fatto marcia indietro. Il colosso nipponico, però, è impegnato ad aggiornare il catalogo ed è proprio notizia di queste ore che si prepara ad aggiungere un nuovo gioco di una storica serie.

Nello specifico, Nintendo Switch Online accoglierà il primo capitolo di Paper Mario. Si tratta di un gioco di ruolo, che venne pubblicato il 5 ottobre 2001 in Europa (dopo la release avvenuta l’11 agosto 2000 in Giappone), sviluppato da Intelligent Systems e già riproposto in tempo moderni per le Virtual Console di Wii e Wii U, rispettivamente nel 2007 e nel 2015. Il titolo ha dato i natali alle serie omonima, che ad oggi conta ben 6 titoli in 19 anni.

Nintendo Switch Online accoglie però il capitolo originale di Paper Mario, poiché è anche l’unico ad aver debuttato su Nintendo 64. Il resto dei giochi, infatti, si dividono tra il GameCube, Nintendo Wii, Wii U, le console portatili come Nintendo DS e 3DS e infine l’ultimo capitolo, uscito lo scorso anno per la console ibrida della casa di Kyoto. Potete dare uno sguardo al trailer che annuncia l’arrivo di Paper Mario sul servizio online di Nintendo Switch grazie al video disponibile poco più in basso.

Quando sarà disponibile Paper Mario per l‘ultima console Nintendo? Non bisognerà, fortunatamente, attendere moltissimo. Tutti gli abbonati al servizio della casa di Kyoto potranno scoprire (o riscoprire) il primo gioco della serie tra una settimana. Il suo arrivo è infatti previsto per il 10 dicembre 2021. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.