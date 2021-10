Nintendo Switch Online, il nuovo pacchetto costa troppo? Ecco perché

Sebbene l’annuncio dell’arrivo di grandi classici come Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Sonic 2 tra i cataloghi di Nintendo Switch Online abbia fatto felici tutti, c’è chi ha avuto dubbi in merito del pacchetto aggiuntivo proposto dalla casa di Kyoto. Di fatti, le preoccupazioni di molti si sono poi rivelate fondate, dato che l’espansione dell’offerta è arrivata a costare ben 39,99 euro che diventano 69,99 euro per l’opzione familiare.

Si tratta di un costo non indifferente per molti, soprattutto perché viene presa in considerazione la quantità di bonus inclusi. Secondo gli utenti, 20 euro in più su base annuale per i cataloghi di giochi per Nintendo 64, SEGA Mega Drive e la grande espansione di Animal Crossing New Horizons sarebbero troppi, ma potrebbe esserci un motivo molto specifico per cui la compagnia giapponese abbia tenuto così alto il prezzo.

Recentemente Emily Rogers, un’insider rivelatasi spesso molto affidabile in passato, soprattutto riguardo i titoli Nintendo, ha dato una sua spiegazione in merito alla scelta. Secondo lei, sono proprio le licenze di pubblicazione di giochi di terze parti il motivo per cui il prezzo è così alto: “i costi di licenza sono probabilmente i principali responsabili del prezzo elevato dell’espansione di Nintendo Switch Online. Ho sentito che SEGA è stata pagata molto, molto bene“.

Licensing costs are likely main culprit behind NSO expansion's bold price. I heard Sega were paid very, very well. This is notable because Sega weren't big fans of Wii's VC service due to low sales, revenue split, and lack of marketing. Hence why Sega didn't support Wii U VC. — Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) October 15, 2021

Rogers continua spiegando che “ciò è notevole perché SEGA non apprezzava molto la Virtual Console di Wii a causa delle basse vendite, della suddivisione delle entrate e della mancanza di marketing. Per questo motivo SEGA non supportava la Virtual Console di Wii U”. L’insider spiega anche che la presenza di alcuni giochi di terze parti del catalogo del SEGA Mega Drive hanno alimentato ulteriormente il prezzo, spiegando definitivamente il motivo per cui il pacchetto aggiuntivo costa così tanto più di quello base. Il discorso non fa una piega e potrebbe essere davvero il reale motivo per cui l’espansione di Nintendo Switch Online costa 20 euro in più rispetto alla standard.