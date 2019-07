Nintendo Switch Online: nuovi giochi NES e funzione “Rewind”, ecco di cosa si tratta

Nintendo Switch Online è pronto ad accogliere nuovi giochi NES e una nuova funzione chiamata Rewind, ecco di cosa si tratta.

Nintendo Switch Online è il servizio in abbonamento della console ibrida della casa di Kyoto che dà accesso a un catalogo di giochi NES, alla possibilità di caricare i propri salvataggi in cloud, al gioco online (nei titoli che lo supportano, chiaramente) e a sconti e offerte esclusive. Ora, Nintendo ha annunciato alcune novità per il servizio.

Per iniziare, saranno aggiunti nuovi giochi a partire dal 17 luglio 2019. Parliamo di Donkey Kong 3 e The Wrecking Crew. Inoltre, è stata introdotta una nuova funzione per i giochi NES chiamata “Rewind”. Come avrete intuito dal nome stesso, permette di far tornare indietro il tempo all’interno di un gioco NES, così da poter ripetere una sezione: essendo i vecchi giochi abbastanza complessi, gli utenti più giovani e inesperti potrebbero trarne grande beneficio. Per attivare il Rewind è necessario premere i pulsanti ZL + ZR.

Anche la funzione Rewind sarà disponibile il 17 luglio, insieme ai due nuovi giochi. I due titoli si sommano a una libreria che può vantare più di 40 classici del calibro di The Legend of Zelda, Donkey Kong, Metroid e molti altri.

La sottoscrizione a Nintendo Switch Online permette anche di accedere a un gioco esclusivo: Tetris 99, ovvero una versione battle royale online del classico senza tempo Tetris. Il costo mensile dell’abbonamento è di 3.99 euro, mentre quello annuale è di 19.99 euro. Attualmente il servizio conta 10 milioni di iscritti, secondo i dati più recenti. Nintendo ha dichiarato che intende “far crescere e potenziare” Nintendo Switch Online, ma non è ancora chiaro in che modo.