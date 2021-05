Nintendo Switch Pro appare su Amazon, annuncio sempre più vicino?

La giornata di ieri è stata parecchio turbolenta per quanto riguarda Nintendo Switch Pro. Dopo mesi di voci di corridoio insistenti, il nuovo modello della console Nintendo sembrava essere sul punto di essere annunciata improvvisamente da un momento all’altro, ma così non è stato. Alcuni insider parlano di un annuncio che potrebbe comunque arrivare nelle prossime ore, e in aggiunta alle loro dichiarazioni si è aggiunto un altro forte indizio.

Questa volta è l’utente ‘Wario64’ a segnalarci una possibile svolta riguardo all’annuncio imminente del nuovo modello di Switch. Come ha mostrato nelle scorse ore all’interno del proprio account Twitter, questo utente ci mostra come Amazon Messico abbia mandato online la pagina dedicata a Nintendo Switch Pro. Per ora mancano molte informazioni, e non sappiamo se si tratta della pagina ufficiale, ma gli indizi sembrano abbastanza palesi.

Come possiamo notare dall’immagine postata dallo stesso utente, al momento la pagina è sprovvista di immagini ma si possono leggere alcune cose interessanti a partire dal nome. Qualche ora fa il prodotto Amazon era stato palesemente chiamato New Nintendo Switch Pro, per poi essere modificato solo poco dopo con il nome ‘Dummy Asin’. Che sia un possibile nome provvisorio in attesa dell’annuncio ufficiale della console?

Difficile dire con certezza se la pagina apparsa su Amazon è reale oppure si tratta di un errore, ma molti dei dati che si possono leggere sembrano essere collegati proprio a Nintendo. Di sicuro, in ore calde come quelle che stiamo vivendo non sembra essere un caso che Amazon apra la pagina della console, facendo cominciare a credere che davvero l’annuncio di Nintendo Switch Pro possa arrivare in questi giorni, se non addirittura in queste ore. Come al solito, non ci resta che pazientare e tenere gli occhi aperti per possibili sorprese.