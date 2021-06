Nintendo Switch Pro sembra essere reale! Gioco di prossima uscita cita la nuova console

Il mistero di Nintendo Switch Pro è ancora molto caldo come argomento. Gli appassionati del mondo della compagnia di Kyoto pensavano che l’annuncio della nuova console ibrida potesse avvenire durante il periodo E3, ma come ben sappiamo così non è stato. Ora, stando ad alcuni rumor e possibili indizi scovati in rete, si pensa che l’annuncio della console possa avvenire più avanti con un uscita prevista addirittura nel 2022.

Quel che hanno scovato alcuni appassionati, però, ha sicuramente del curioso. Gli indizi che portano a pensare della reale esistenza di Nintendo Switch Pro sono stati molteplici nel corso dei mesi passati, ma tutti provenivano da vari produttori di accessori o di componenti. Ora però, a menzionare una console di nuova generazione Nintendo è un videogioco di prossima uscita; ovvero Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l’atteso sequel spirituale di Suikoden.

Il titolo è stato protagonista di una campagna Kickstarted di successo, la quale ha portato alla realizzazione del gioco di prossima uscita. Quel che sta incuriosendo in particolare i giocatori Nintendo, è che tra le piattaforme su cui arriverà il gioco viene espressamente menzionata una console di nuova generazione Nintendo. Questo è un forte segnale sulla presunta esistenza di Nintendo Switch Pro, anche se, in via ufficiale non sappiamo ancora praticamente nulla .

Da quanto appare sulla pagina Kickstarter di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, sembra che il team di sviluppo, composto da ex autori della saga Suikoden, sappia qualcosa di particolarmente concreto su Nintendo Switch Pro che noi non sappiamo. Ad oggi, però, Nintendo tace ancora, e non sappiamo quando e come potrebbe essere annunciata questa sempre più misteriosa console di nuova generazione della casa di Kyoto.