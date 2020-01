Nintendo Switch: che sapore hanno le cartucce cinesi?

Ci saranno oltre a noi nuove forme di vita nello spazio? Qual è il vero senso della vita? Di che gusto sanno le cartucce cinesi di Nintendo Switch? Se alle prime due domande non abbiamo trovato ancora risposta, perlomeno il famoso analista ed insider Daniel Ahmad è riuscito a scoprire di che gusto sanno le cartucce cinesi della console di casa Kyoto.

Sono passati ormai tre anni da quel lontano 2017 quando, in occasione del lancio della console ibrida nipponica in occidente, alcuni membri della stampa internazionale hanno deciso di sottoporsi a questo particolare test attraverso l’assaggio delle cartucce Nintendo per poi scoprire che il gusto sia della cartuccia sia degli adesivi è particolarmente sgradevole. È risaputo che il sapore amaro della cartuccia è dovuta alla copertura data da un agente amarognolo per evitare che bambini o animali domestici le possano mangiare e quindi rischiare il soffocamento.

The Tencent Nintendo Switch cartridge "tastes no different" than the ones released worldwide, as tested by @zhaochen0507 himself.

Seriously, he's one of the most inspiring individuals I've seen in the past few years. pic.twitter.com/m07r9BCqXZ

— Chinese Nintendo (@chinesenintendo) January 17, 2020