Nintendo Switch: vendite spinte da Pokémon Spada e Scudo

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, finalmente a partire dallo scorso 15 novembre sono disponibili Pokémon Spada e Scudo, in esclusiva per Nintendo Switch. I titoli di Game Freak introducono nella fattispecie all’ottava generazione di Pokémon, all’interno dell’inedita regione di Galar. Nonostante la critica videoludica sia stata leggermente controversa a riguardo, i titoli hanno raggiunto ottime vendite nei primi giorni dal lancio, riuscendo a scalire le classifiche di vendita all’interno del Regno Unito.

In particolare, sarebbe stato anche il lancio stesso di Pokémon Spada e Scudo a far salire vertiginosamente le vendite della console d’appartenenza, Nintendo Switch, che sta quindi superando quelle di PlayStation 4, andando quindi a minare un “monopolio” che dura ormai da svariati anni.

In alcuni recenti dati raccolti dal celebre portale GameIndustry, sarebbe indicato che le vendite di Nintendo Switch avrebbero giovato di un aumento pari al 30% grazie all’arrivo dei due titoli di Game Freak. Ricordiamo che lo stesso Pokémon Spada e Scudo rappresenta il lancio di maggior successo di quest’anno, grazie allo strabiliante numero di copie vendute.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi per vedere se e come queste vendite continueranno. E voi, quale versione state giocando tra Pokémon Spada e Scudo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!