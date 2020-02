Nioh 2: svelata la data di uscita della demo finale

Proprio ieri vi abbiamo comunicato che lo sviluppo di Nioh 2 si è ufficialmente concluso entrando in fase gold. Gli sviluppatori hanno recentemente annunciato che prima della data di rilascio del titolo, offriranno a tutti gli utenti una demo finale per provare il titolo. La versione di prova si chiamerà Last Chance Trial e verrà messa online il 28 febbraio, circa due settimane prima l’uscita ufficiale del gioco.

Si tratterà di una demo disponibile per un tempo limitato, questa potrà essere quindi scaricata il 28 febbraio e provata fino al 1 marzo, quindi non ci sarà purtroppo molto tempo per giocarci. La particolarità della demo è che il personaggio creato dagli sviluppatori per questa sessione potrà essere eventualmente recuperato ed utilizzato nella versione definitiva di Nioh 2 in uscita il 13 marzo 2020. Qui di seguito vi lasciamo il tweet ufficiale postato in queste ore.

Ambientato quasi 50 anni prima del suo prequel, Nioh 2 ci permetterà di creare un nostro alter ego a differenza del suo predecessore. Il titolo amplierà l’esperienza aggiungendo nuove abilità, armi e nemici sempre più temibili oltre alla possibilità di trasformarsi in uno Yokai. Come il capitolo precedente, avrà ben tre espansioni. Ricordiamo infine che Nioh 2 verrà rilasciato solo per PlayStation 4 ed avrà due versioni: una standard oppure una special con Steelbox ed un art book chiamato “The Art of Nioh 2“.

Siete contenti di provare, seppure per poco, Nioh 2? Acquisterete il gioco completo? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Koei Tecmo.