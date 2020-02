Nioh 2: ufficiale, è entrato in fase Gold

Era il lontano 2005 quando Koei Tecmo annunciò Nioh, un nuovo titolo che avrebbe avuto un forte richiamo ai film dei samurai, tanto da esserne praticamente tratto. L’idea era di distribuirlo con il film “Oni“ ma ebbe non pochi problemi e per poco abbiamo rischiato di non sentirne più parlare sino al 2017 quando, trasformato in un souls like, uscì ed ebbe un più che discreto successo tanto che oggi, a soli 3 anni di distanza, parliamo di un sequel. Ebbene si, Nioh 2 è entrato finalmente in fase Gold come possiamo vedere dal comunicato ufficiale rilasciato su Twitter.

Ambientato quasi 50 anni prima del suo prequel, Nioh 2 ci permette di creare un nostro alter ego in tutto e per tutto con un editor che sicuramente darà modo ai fan del “fashion” di potersi sbizzarrire. Gli sviluppatori ora lavoreranno su eventuali patch ed aggiornamenti post lancio, inoltre ricordiamo che il titolo avrà ben tre espansioni esattamente come avvenuto con il primo capitolo. Qui di seguito potete vedere il post in questione, anche se scritto in giapponese.

Nioh2 verrà rilasciato per PlayStation 4 il prossimo 13 marzo 2020. Sarà possibile acquistare una versione standard o una versione special con Steelbox ed un art book chiamato “The Art of Nioh 2“. Nonostante il primo Nioh ha perso l’esclusività di Sony, non si hanno notizie se anche il secondo capitolo arriverà su altre piattaforme in futuro.

Vi è piaciuto il primo capitolo? Comprerete Nioh 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardante il titolo targato Koei Tecmo.