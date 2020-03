Nioh 2: il director vorrebbe un nuovo Ninja Gaiden

Il numero di Famitsu Magazine di oggi riporta un’intervista ai dirigenti di Koei Tecmo: il director Fumihiko Yasuda ed il presidente Hisashi Koinuma. Una domanda ha attirato la nostra attenzione: quella su un nuovo Ninja Gaiden. La maggior parte dell’intervista verte sul nuovo souls-like-action-rpg – fin troppe tag per un solo gioco, non trovate? – Nioh 2, del cui prequel abbiamo abbondantemente parlato in occasione delle milioni di copie vendute.

Fatto sta che a un certo punto l’interviewer accelera su una possibile indiscrezione: l’uscita di un nuovo Ninja Gaiden; a dirla tutta noi gamer nonostante non ne sentissimo la mancanza, saremmo a dir poco lieti di giocare di nuovo quell’universo, tuttavia le risposte non trovano troppo terreno fertile. Koinuma, ridendo, cerca di spostare il focus dell’attenzione sul fatto che Yasuda debba prima pensare a lavorare sul DLC di Nioh 2; mentre Yasuda risponde con un enigmatico: “non è possibile, non ancora perlomeno”. Due facce della stessa medaglia.

Parlando del primo DLC di Nioh 2, Yasuda accenna a un indizio abbastanza rilevante: al contrario di cosa successe per il primo DLC di Nioh, sequel della storia principale, per il DLC del secondo capitolo il gioco ci vedrà protagonisti in un’era differente, nonostante rimanga nel territorio Giapponese. Un altro indizio sul tema sarebbe il contenuto bonus del preordine: l’armatura del primo Samurai. Con ogni probabilità il DLC potrebbe essere ambientato all’epoca dei primi samurai.

In ultimo è stato chiesto a Yasuda qualche anticipazione sul concept di Nioh 3 e il director ha replicato che sarebbe una sfida divertente quella di sfidare un’altra qualsiasi ambientazione comparandola al periodo Sengoku tipico del Giappone Feudale; ma nonostante questo, nessun sequel è stato ancora deciso. Dunque poca roba per un ritorno di Ninja Gaiden in grande spolvero, ma noi gamer sappiamo essere pazienti e nel frattempo al posto di ninja e shuriken, continueremo a goderci samurai ed armature.