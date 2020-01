Nioh a un passo dal raggiungere i 3 milioni di copie vendute

Da quando è arrivato sul mercato, Nioh si è aggiudicato molteplici lodi sia da parte dei videogiocatori che dalla critica del settore, facendo segnare anche delle più che buone vendite nel suo primo periodo di vita. Ad oggi Team Ninja si appresta a rilasciare il sequel del proprio action a sfondo folkloristico nipponico, con la consapevolezza di esser riusciti a crearsi una community molto appassionata dell’universo creato col primo capitolo.

Recentemente, durante una diretta streaming incentrata proprio sul prossimo sequel, il game director di Nioh Fumihiko Yasuda ha confermato che il primo capitolo della serie ha quasi raggiunto i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal rilascio nel 2017, per essere precisi 2,95 milioni di unità. Le vendite totalizzate da Nioh sono state costanti e il team di sviluppo si ritiene molto soddisfatto, soprattutto in un momento che li vede pronti a rilasciare un secondo capitolo.

Oltre a questi dati, Koei Tecmo ha anche tenuto ad annunciare che anche Nioh Complete Edition continua a vendere più che bene anche oggi. Sembra che i giocatori di tutto il mondo siano decisamente interessati alle storie su samurai, ninja e yo-kai narrate dal Team Ninja in un contesto che mischia l’azione frenetica ad alcuni concetti che possono ricordare il sottobosco dei titoli Soulslike.

Avendo parlando anche del sequel, vi ricordiamo che Nioh 2 uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 13 marzo e Koei Tecmo ha recentemente rilasciato un nuovo trailer insieme a una serie di nuovi screenshot per il gioco ricchi di nuovi dettagli. Siete contenti del successo che sta avendo la serie di Nioh anche in termini di vendite?