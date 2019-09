Nioh 2: periodo di uscita svelato con il nuovo trailer del TGS 2019

Koei Tecmo e Team Ninja hanno svelato il nuovo trailer di Nioh 2, il souls-like ambientato nel Giappone Feudale, tra spiriti, Yokai e samurai.

Il Tokyo Game Show 2019 sta andando in onda e, già da ieri, sta arrivando online tutta una serie di trailer dei giochi più interessanti presenti all’evento. Iniziando con Final Fantasy 7 Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Resident Evil Project Resistance e, ora, anche Nioh 2, il seguito del souls-like di Koei Tecmo e Team Ninja uscito nel 2017.

Questo nuovo filmato, abbastanza breve a dirla tutta, mette in mostra vari nuovi Yokai (ovvero i demoni/spiriti) che affronteremo nel gioco. Buona parte delle scene sono ambientate nell’area di apertura, Il Villaggio dei petali maledetti, nel quale potremo ammirare tutta una serie di ciliegi in fiore.

Il filmato mette in mostra i principali personaggi legati alla trama del gioco, tra i quali compare anche un giovane Oda Nobunaga. Nioh 2, infatti, è un prequel del primo capitolo e pare proprio che Nobunaga sarà al centro degli eventi. La parte più interessante, però, arriva alla fine. Nioh 2 sarà disponibile nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4.

Non abbiamo ancora una data precisa riguardo al rilascio del gioco, quindi, ma è già un passo in avanti. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Pare un ottimo periodo per i souls-like: a breve arriveranno anche The Surge 2 e Code Vein. Quale di questi vi interessa maggiormente?