Final Fantasy 7 Remake: ecco il nuovo trailer del TGS 2019

Final Fantasy 7 Remake è uno dei grandi nomi del TGS (Tokyo Game Show) 2019. Vediamo ora il nuovo trailer svelato da Square Enix.

Square Enix lo aveva promesso e finalmente è arrivato: quest’oggi, alle 16.00, è stato mandato in onda il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, il rifacimento del classico gioco di ruolo rilasciato originariamente su PS1. In questa nuova versione, Cloud, Tifa, Aerith e tutti gli altri personaggi combatteranno in tempo reale con un sistema ATB che consente di rallentare enormemente il tempo di gioco così da definire la migliore strategia d’attacco. La maggior parte delle informazioni sono state rilasciate all’E3 2019, ma questo non significa che i giocatori siano soddisfatti. È una fortuna, quindi, che grazie al Tokyo Game Show 2019 ci sia stata la possibilità di vedere un nuovo trailer.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, vengono mostrate molte scene filmate che coinvolgono personaggi ancora non mostrati. Sono però presenti anche alcune scene di gameplay, sia legati ai combattimenti, già visti in passato, ma legati anche a sessioni di esplorazione e ad alcuni minigiochi, come fare piegamenti e giocare a freccette.

Nel filmato, che propone in sequenza vari elementi ad alta velocità, possiamo anche scorgere delle evocazioni, come Shiva, e anche gli effetti della magia Frog che trasforma il protagonista in una rana (con tanto di minispada sulle schiena). Il trailer è in inglese, ma nella versione da noi proposta sono presenti anche i sottotitoli.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità? Il trailer del Tokyo Game Show 2019 di Final Fantasy 7 Remake è interessante, oppure avreste voluto vedere qualcosa di diverso? Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation 4.