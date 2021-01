Nioh 2 The Complete Edition | Impressioni della versione PC

Dopo essere rimasti per quasi un anno ingabbiati sulle console Sony, gli yokai sono finalmente in procinto di liberarsi e invadere a partire dal prossimo 5 febbraio anche altre piattaforme. L’acclamato Nioh 2, ossia quello che molto probabilmente è uno dei migliori soulslike sul mercato dopo le inarrivabili opere di From Software, sta infatti per sbarcare finalmente anche su PC, dove miriadi di giocatori non vedono l’ora di immergersi nel Giappone di diverse centinaia di anni fa e fare strage di demoni. Un’esperienza che abbiamo potuto fortunatamente provare in anticipo e di cui siamo ora qui a darvi le nostre impressioni in anteprima. Le lame del titolo di Team Ninja saranno rimaste affilate anche su PC o questa conversione le avrà smussate?

Nioh 2 The Complete Edition

Nioh 2 approda su PC nella sua Complete Edition, ossia in quella che è la versione definitiva del soulslike di Team Ninja. Oltre all’esperienza originale uscita il 12 marzo scorso su PS4, sono infatti inclusi anche i tre DLC ad oggi rilasciati per il titolo, ossia The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital e The First Samurai. Il piatto contenutistico è quindi parecchio colmo e promette di intrattenere i videogiocatori per ben oltre 50 ore di gioco.

Non potevano poi ovviamente mancare anche diversi miglioramenti rispetto alla versione per PS4. Supporto completo a mouse e tastiera, a monitor ultra wide screen, 4K, HDR e 144hz: le novità sono molte e tutte di valore. Il titolo di Team Ninja si è insomma rifatto il trucco per l’occasione, cercando di venire incontro a quelli che sono i differenti standard su PC.

Sul piano tecnico Nioh 2 è però un titolo lungi dall’essere perfetto, con texture in bassa definizione e un impatto visivo tutto sommato arretrato. Certo, il focus di un’opera come Nioh 2 non è assolutamente da ricercare nella forza bruta del motore grafico, ma è innegabile come sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa di più

Da segnalare è poi anche qualche imprecisione di troppo nella conversione, come il puntatore del mouse che appare anche giocando con gamepad ogniqualvolta apriamo un menu, costringendoci a spostarlo ai margini dello schermo per non trovarcelo in mezzo alla visuale. Presenti, almeno nella versione da noi provata, degli sporadici cali di framerate. Si tratta di imperfezioni che, si spera, saranno corrette da qui al rilascio ufficiale del gioco, a cui manca ancora poco più di una settimana, ma che è decisamente doveroso sottolineare.

Bello e corposo

Tralasciando il non esaltante, per quanto assolutamente valido, comparto tecnico, Nioh 2 è anche su PC un’opera maestosa, dotata di un gameplay accattivante e curato, di un comparto artistico ispirato e di una mole impressionante di contenuti. Nioh 2, se non si fosse capito, è un videogioco con i controfiocchi, nonché un fulgido esponente del mondo dei soulslike.

Quasi fisiologico perdersi tra le innumerevoli sfumature del gameplay o nei mille menu che vanno a comporre un’impalcatura di gioco vastissima e dotata di mille possibilità. Degni di nota sono anche i svariati nemici che infestano le varie mappe di gioco, anch’esse dotate di un level design spesso e volentieri sopra la media e di un impatto scenico di livello.

Splendido e incredibilmente articolato il gameplay, con vari stili di postura, tipologie di armi e filosofie per la conservazione del ki, una sorta di stamina, che ben si adattano a qualsiasi tipologia di gioco. A tutto ciò si vanno poi ad aggiungere gli spiriti degli yokai, che potremo chiamare in nostro soccorso con delle particolari abilità di tanto in tanto. Se siete degli amanti delle statistiche e della cura del minimo dettaglio, con Nioh 2 avrete di cui divertirvi.

In conclusione

Il porting di Nioh 2 su PC sembra quindi essere la tappa finale di un viaggio partito quasi un anno fa su PS4 e che trova ora, tolta qualche piccola sbavatura tecnica, la propria consacrazione su PC. Bello da vedere, fantastico da giocare e ora ancora più colmo di contenuti: la caccia agli yokai è finalmente pronta ad aprirsi anche su PC!