Nioh 2: ecco il trailer di lancio del nuovo titolo per PlayStation 4

Mancano una manciata di giorni e Nioh 2 sarà finalmente disponibile per tutti i possessori di PlayStation 4. Per festeggiare questo evento sul canale YouTube ufficiale è stato pubblicato quest’oggi il trailer di lancio del nuovo titolo sviluppato da Team Ninja e pubblicato da KOEI Tecmo. Questo nuovo trailer si va ad aggiungere a tutti i contenuti che sono stati mostrati nelle scorse settimane che comprendevano sezioni di gameplay e nuove meccaniche di gioco.

Il trailer di lancio si presenta in modo frenetico proprio come promette di essere il combat system rifinito di Nioh 2. Insieme a nuovi brevi spezzoni di gameplay si possono intravedere diverse boss fight inedite, nuove ambientazioni evocative e tranci di cinematiche che delineeranno quella che sarà la narrazione del sequel/prequel sviluppato da Team Ninja.

Nioh 2 riporterà i giocatori in un periodo feudale giapponese dove a farla da padrone saranno demoni, spiriti e creature folkloristiche prelevate direttamente dall’epoca Sengoku. Se siete interessati a scoprire di più del nuovo imminente titolo in arrivo su PlayStation 4, non perdete l’occasione di leggere la nostra recensione, la potete trovare direttamente a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Nioh 2 è in uscita il prossimo 13 marzo in esclusiva per PlayStation 4. Non è ancora chiaro se il titolo seguirà lo stesso percorso intrapreso dal suo predecessore, andando a debuttare anche su PC dopo qualche mese dall’uscita sulla console Sony, ma è probabile su questo punto sia Team Ninja che KOEI Tecmo ci torneranno in futuro. Cosa ne pensate del trailer di lancio di Nioh 2?