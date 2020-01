Nioh 2: confermato il season pass con un nuovo trailer

Nel corso degli ultimi anni il genere nato dai Dark Souls ha avuto un exploit davvero notevole. Non solo FromSoftware è riuscita a dare anima a questo genere in cui la difficoltà, la narrativa e un gameplay appagante fanno da padroni, ma anche altre case di sviluppo si sono cimentate in questa sfida creando titoli di ottima fattura. Tra i giochi di questo genere si fece largo Nioh, uscito in esclusiva temporanea su PS4 nel 2017, senz’altro uno degli esponenti di spicco di questa tipologia. Il 13 marzo 2019 sugli scaffali di casa nostra uscirà Nioh 2, sequel sviluppato sempre dal Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo Games.

Quando si parla di Nioh, quindi, si pensa ovviamente ad un “souls like” ma pochi sanno che il gioco fu annunciato nel lontano 2004 come una vera e propria trasposizione del film Oni in uscita in quegli anni. Il Giappone feudale è sempre stato campo fertile per quanto riguarda film e videogiochi, non dimentichiamoci infatti del prossimo lavoro di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, in arrivo per la console di casa Sony prossimamente. Lo sviluppo travagliato lo portò a uscire nel 2017, riscuotendo comunque un ottimo successo. Sorprende quindi che i lavori per il sequel siano stati così veloci e ben fatti a giudicare dallo story trailer che potete ammirare qui di seguito.

In Nioh 2 vestiremo i panni di un eroe muto che sarà possibile personalizzare, sia nell’aspetto fisico sia nello stile di combattimento. Il gioco è ambientato quasi 50 anni prima dagli eventi del primo capitolo e potremmo incontrare molti volti noti a tutti i giocatori che hanno potuto apprezzare il precedente lavoro sviluppato dal Team Ninja. Dal PlayStation blog è stato annunciato un season pass molto simile a quello uscito per il primo Nioh, in cui avremmo modo di affrontare tre avventure aggiuntive con ovviamente nuove armi e nuovi boss. Il season pass può essere acquistato assieme al gioco nella Digital Deluxe Editon in pre-order da oggi sullo store Sony.

Cosa ne pensate di questo story trailer? Comprerete Nioh 2 al lancio? Fatecelo sapere nei commenti. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine per nuove ed interessanti novità.