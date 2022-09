Dopo l’annuncio, da parte di Team Ninja, che Wo Long: Fallen Dynasty sarebbe arrivato su Xbox Game Pass al day one, molti fan speravano anche nell’aggiunta di Nioh (trovate la versione PS4 su Amazon) al servizio. Tuttavia, gli sviluppatori hanno confermato che il loro titolo continuerà a essere un’esclusiva Xbox e PC. La conferma è arrivata durante un’intervista rilasciata a VGC dai produttori Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa, attualmente al lavoro sul nuovo titolo dello studio.

Durante la stessa intervista, tuttavia, Yasuda e Yamagiwa hanno fornito informazioni interessanti sul nuovo gioco. Wo Long: Fallen Dynasty, infatti, ha come una delle sue fonti di ispirazione proprio Nioh. Dunque, anche se non potranno provare il titolo, i fan di Xbox potranno ritrovarne alcune meccaniche proprio nel nuovo lavoro di Team Ninja. I produttori, infatti, hanno subito riportato l’attenzione sul tema principale dell’intervista affermando che sperano di ricevere altrettanti apprezzamenti anche per Wo Long: Fallen Dynasty. Come abbiamo appreso di recente, inoltre, il nuovo gioco dello studio offrirà una sfida notevole che potrebbe deludere alcuni fan.

Anche se le parole di Yasuda e Yamagiwa non sono state di totale chiusura, l’atteggiamento sembra lasciare poche speranze. È abbastanza probabile, infatti, che Nioh non avrà mai una versione da inserire su Xbox Game Pass. I produttori hanno, inoltre, affermato che grazie al servizio in abbonamento offerto da Xbox, sempre più console prodotte da Microsoft stanno arrivando in Giappone. Ciò rende più attraente lo sviluppo di titoli per questa piattaforma da parte degli studi asiatici.

Dunque, anche se l’arrivo di Nioh su Xbox Game Pass sembra impossibile, i fan di titoli giapponesi potranno trovare una magra consolazione in queste interviste. Se la tendenza segnalata dai rappresentanti di Team Ninja è vera, infatti, sarà piuttosto probabile assistere a un boom di giochi simili in arrivo sulla console americana. Tra i primi ad arrivare, ovviamente, troveremo Wo Long: Fallen Dynasty, in uscita su Xbox Game Pass al day one nel corso del prossimo anno.