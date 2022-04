Nel corso della giornata odierna, Hello Games ha pubblicato un nuovo update per No Man’s Sky. L’aggiornamento, il 3.85, introduce i pirati spaziali, con tante nuove meccaniche di gameplay che vanno ad arricchire l’esperienza del gioco creato da Sean Murray. L’annuncio del nuovo update è arrivato oggi, con tanto di trailer che mostra le principali novità.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, il nuovo update di No Man’s Sky introduce i pirati spaziali. Denominato Outlaws, l’aggiornamento è infatti mirato ad introdurre la meccanica dei contrabbandieri. Da oggi tutti i giocatori potranno reclutare NPC e personaggi amichevoli per creare il proprio impero del crimine e assaltare altre navi. Viene introdotta anche una nuova classe di navicelle, chiamata Solar Sail, con caratteristiche molto utili per le carriere “criminali” dei giocatori, con tecnologie uniche e che possono essere comprate in tutto l’universo. Attenzione però alla possibile invasione anche da parte di contrabbandieri concorrenti: uno degli obiettivi principali sarà anche quello di fermare i possibili attacchi da parte di altri pirati, proteggendo i propri insediamenti.

Uno degli aspetti principali di questa nuova espansione sono sicuramente le Outlaw Stations. “Nella galassia i sistemi stellari sono caduti sotto il controllo dei contrabbandieri, lasciando spazio per la pirateria”, si legge sul sito ufficiale. Ogni stazione di contrabbando metterà a disposizione dei giocatori loot unici, che potranno poi essere rivenduti sui mercati normali. Il rischio sarà però maggiore, visto che ogni navicella può essere controllata dalle Sentinelle, ma i capitani avranno a disposizione degli strumenti per evitare occhi indiscreti sulle loro attività.

L’aggiornamento include anche un rework del combattimento tra navicelle, con un bilanciamento decisamente importante, mirato ad incrementare la sfida e soprattutto lo svolgimento delle sparatorie. Migliorati anche gli effetti per la distruzione degli asteroidi, delle navicelle e dei cargo spaziali. L’update è disponibile già da ora su PC, mentre su console ancora no, ma con molta probabilità lo sarà nel corso delle prossime ore.