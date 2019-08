No Man’s Sky Beyond, annunciata la data di uscita con un trailer

Hello Games rilascerà il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, a giorni. Scopriamo quando, attraverso il nuovo filmato pubblicato quest'oggi!

Torniamo a parlare ancora una volta di No Man’s Sky e del suo nuovo aggiornamento gratuito soprannominato Beyond. Nonostante il lancio del titolo non abbia brillato in qualità, dopo tutti i disordini avvenuti, sembra proprio che il team di Hello Games capitanato da Sean Murray, tenga davvero a cuore il suo ultimo progetto.

Dal giorno del lancio infatti, possiamo affermare che la storia è cambiata, soprattutto grazie all’introduzione di corposi aggiornamenti come Foundation e NEXT. Con quest’ultimo aggiornamento, Murray ha promesso funzionalità inedite tra le quali il supporto della realtà virtuale, il multiplayer ed una terza funzionalità ancora sconosciuta che potrebbe riserbare una grande sorpresa per i fan del titolo. Come detto dallo stesso co-fondatore, Beyond comprenderà “tre aggiornamenti principali in un’unica versione gratuita più grande“.

Come annunciato quest’oggi con il nuovo trailer rilasciato e che potete gustare poco sopra, No Man’s Sky Beyond sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalla giornata di mercoledì 14 agosto. Beyond non richiederà iscrizioni, non conterrà microtransazioni e sarà completamente gratuito per tutti i giocatori di No Man’s Sky, sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordiamo inoltre che lo sviluppatore, dopo aver dato alcuni consigli alle grandi società sui lanci problematici, si è anche espresso su quanto accaduto con No Man’s Sky. Murray ha affermato: “Ci siamo resi conto che un’alta percentuale di persone che parlavano male del gioco non lo possedevano o non l’avevano mai giocato.” Murray ha ammesso che non è strano, ma che in questo caso il numero era molto alto; secondo i suoi calcoli, si parla del 70-80%.

Che sia vera o meno quest’affermazione, il titolo risulta allo stato attuale fruibile e divertente. E voi cosa ne pensate? Avete mai giocato a No Man’s Sky o siete dentro il 70-80% delle persone che lo avevano valutato negativamente senza neanche provarlo?