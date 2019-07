No Man’s Sky poteva già considerarsi completo al lancio

Secondo le parole dello sviluppatore Hello Games: Sean Murray, No Man's Sky poteva considerarsi già completo al lancio sul mercato.

Sappiamo tutti, chi più chi meno, dei disordini avvenuti all’uscita sul mercato di No Man’s Sky relativi alla pochezza di contenuti del titolo e soprattutto, a false immagini pubblicitarie inerenti a quest’ultimo. Dal lancio comunque, possiamo affermare che la storia è cambiata, soprattutto grazie all’introduzione di corposi aggiornamenti come Foundation e NEXT.

Entro l’estate tra l’altro, verrà effettuato un ulteriore aggiornamento soprannominato Beyond. Ennesimo update completamente gratuito che introdurrà funzionalità inedite tra le quali il supporto della realtà virtuale ed il multiplayer. Recentemente, però, il fondatore dello studio di sviluppo dietro No Man’s Sky, Sean Murray, ha affermato che l’opera poteva considerarsi completa già al suo debutto sul mercato.

“Se pensiamo a ciò che volevamo realizzare, al lancio No Man’s Sky era in gran parte completo. Avrei ucciso pur di avere a disposizione un po’ di tempo in più per lavorarci sopra“, ha detto Murray durante un’intervista a PCGamesN, “Pochissimi giochi ti fanno provare un senso di stupore o meraviglia. Non sempre, ma a volte percepivo che eravamo riusciti a toccare queste corde. Quindi ero davvero felice, sapevo che il gioco sarebbe stato un po’ polarizzante, ma era davvero unico. Non avevo davvero visto qualcosa del genere in precedenza“.

Lo sviluppatore di Hello Games ha poi aggiunto di essere comunque soddisfatto dei risultati raggiunti dall’opera e che c’è ancora del potenziale che potrebbe essere espresso con futuri update e lavorazioni, dopo la pubblicazione del prossimo aggiornamento.

Ricordiamo che l’esperienza multiplayer di Beyond è destinata a rivoluzionare l’approccio cooperativo dei giocatori e offrirà nuove vie per esplorare insieme l’universo. Beyond non richiederà iscrizioni, non conterrà micro-transazioni e sarà completamente gratuito per tutti i giocatori di No Man’s Sky.