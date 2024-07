No Man's Sky è incredibile, dopo 8 anni Hello Games lo stravolge a livello grafico

Hello Games ha rilasciato l'atteso Title Update 5.0 per No Man's Sky (acquistabile su Amazon), introducendo numerose novità e miglioramenti al popolare gioco di esplorazione spaziale. L'aggiornamento porta con sé notevoli progressi nella qualità grafica dell'acqua e delle nuvole, una maggiore varietà planetaria e nuove funzionalità di gameplay.

Una delle novità più interessanti è l'introduzione di una nuova "caccia galattica agli insetti". I giocatori potranno unirsi alla Liquidator Vanguard per purgare la galassia da orrori biologici e sciami di insetti giganti in una frenetica spedizione di combattimento. Questa modalità offre battaglie contro sciami di nemici appositamente bilanciate per garantire sfide avvincenti.

L'update 5.0 consente inoltre ai giocatori di rinominare sistemi, pianeti, flora, fauna e minerali che hanno già scoperto in precedenza. Questo permette di personalizzare ulteriormente l'universo esplorato e lasciare il proprio segno nella galassia.

Rivoluzione grafica per nuvole e acqua

Una delle migliorie più evidenti riguarda il sistema di rendering delle nuvole, completamente riscritto per migliorare le prestazioni ed eliminare artefatti visivi. Ora è possibile ammirare dettagli come nuvole cirrus sottili e cumuli carichi di pioggia.

Anche il sistema di rendering dell'acqua ha subito una totale revisione, con l'aggiunta di riflessi drammatici e dettagli di superficie illuminati in modo realistico. I corpi d'acqua reagiscono ora alle condizioni meteorologiche, creando effetti come mari in tempesta e onde oceaniche.

Hello Games ha implementato anche un nuovo sistema per la gestione del "vento" che fa ondeggiare foglie, erba e alberi in modo realistico. Fumo, nuvole di polvere, pioggia, neve e altri effetti ambientali sono influenzati dal vento, per un'esperienza di esplorazione più immersiva e coerente.

Miglioramenti al motore grafico

L'aggiornamento introduce diverse ottimizzazioni al motore di gioco per migliorare la grafica e le prestazioni:

Il rendering di oggetti ambientali come alberi, rocce ed erba è stato spostato su GPU per consentire mondi più densi con prestazioni migliorate

Flora, minerali e curiosità planetarie hanno un livello di dettaglio migliorato a distanza

La generazione del terreno è stata riscritta per aumentare la velocità di caricamento, migliorare il framerate e risparmiare memoria

È stato inoltre aggiunto il supporto alla tecnologia Nvidia DLSS 3 per i possessori di schede grafiche RTX, permettendo di ottenere prestazioni nettamente superiori.

Nuove creature e missioni

L'update introduce anche nuovi tipi di creature procedurali, tra cui artropodi e ibridi pianta/animale. Sui pianeti infestati si potranno incontrare le temibili "Brood Mother", una nuova tipologia di creatura ostile.

È stata aggiunta una missione multiplayer al Nexus per trovare e distruggere queste infestazioni. Sconfiggendo le Brood Mother in combattimento si potranno sbloccare nuovi titoli e opzioni di personalizzazione per l'elmo a tema insetto.

Nuova spedizione "Liquidators"

A breve partirà la quattordicesima spedizione di No Man's Sky, chiamata "Liquidators", che durerà circa sei settimane. I giocatori si uniranno alla Liquidator Vanguard per eliminare orrori biologici vecchi e nuovi dalla galassia.

Le ricompense includeranno nuovi poster, trofei personalizzati per la caccia agli insetti, un jetpack a tema artropode e una serie completa di armature abbinate. Contribuendo agli sforzi della comunità si potranno sbloccare parti per il nuovo Liquidator Heavy Exomech Hybrid, un'armatura pesante per il Minotaur.