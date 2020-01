No More Heroes 3, a fine gennaio un evento dedicato al gioco

No More Heroes 3 è stato una delle sorprese arrivate durante l’ultimo The Game Awards grazie a un cortometraggio d’animazione che ha mostrato il prologo agli eventi del terzo capitolo della serie nata su Nintendo Wii e già annunciato nel corso dell’E3 2019. Subito dopo la diffusione dell’ultimo filmato non erano mancate le polemiche con un presunto caso di plagio poi smentito in maniera piuttosto evidente nell’arco di poche ore.

La data di uscita del nuovo capitolo non è stata ancora fissata ufficialmente ma l’obiettivo è quello di rilasciare il gioco nel corso di quest’anno. Dei nuovi aggiornamenti arriveranno sicuramente a fine mese: il 30 gennaio, infatti, si terrà infatti a Tokyo l’evento Suda51st Dimension –The World of Grasshopper Manufacture.

Lo show sarà ospitato al Dommune di Shibuya, si tratta di uno studio di live streaming aperto nel 2010 e che ospita talk show, dj set ed esibizioni dal vivo. Ogni evento dura complessivamente cinque ore e quello di Grasshopper non farà eccezione con buona parte della serata dedicata a No More Heroes 3.

Stando infatti al programma pubblicato sul sito ufficiale di Dommune, ben due ore, ovvero dalle 19 alle 21 (ora locale), saranno dedicate anche a No More Heroes 3 oltre che a Suda 51. La restante parte della serata, fino alla mezzanotte, ospiterà esibizioni live e DJ set basate sulle musiche delle colonne sonore dei giochi dello studio. Dommune prevede lo streaming per tutti gli eventi che si tengono nell’arco della settimana ad eccezione del venerdì e sabato, quindi l’evento relativo a No More Heroes 3 dovrebbe essere trasmesso regolarmente.