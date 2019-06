No More Heroes 3 per Nintendo Switch: trailer dell’E3 2019

No More Heroes 3 è stato annunciato con tanto di trailer durante il Nintendo Direct dell'E3 2019: ecco tutti i dettagli su quanto mostrato.

Il Nintendo Direct dell’E3 2019 ha mostrato molti nuovi giochi e contenuti per i titoli di Nintendo, ma una delle sorprese è stata di certo No More Heroes 3, di Grasshopper Manufacture e Suda 51. L’IP torna quindi sulla console ibrida della casa di Kyoto e si mette in mostra anche con un nuovo trailer che potete vedere poco sotto.

Il filmato purtroppo non ci mostra scene di gameplay e non ci dice qual è la data di uscita: speriamo quindi di scoprire novità ben presto.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato quest’oggi da Suda 51 e Nintendo su No More Heroes 3? Vi ricordiamo che durante questo Nintendo Direct sono stati mostrati nuovi trailer di Luigi’s Mansion 3 (che potete vedere a questo indirizzo), è stato annunciato The Witcher 3 per Nintendo Switch ed è stato ripresentato, con tanto di data di uscita, The Legend of Zelda Link’s Awakening. Quale di questi vi ha colpito maggiormente?