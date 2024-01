Novità in arrivo su Valorant Episodio 8 Atto 1 | Anteprima

Si avvicina l'uscita dell'Episodio 8 Atto 1 di Valorant, in arrivo il 10 gennaio, e con esso non possono di certo mancare tutta una serie di novità, tra cui, modifiche alle mappe Icebox e Lotus, la nuova arma Outlaw, una linea di skin chiamata Kuronami e, naturalmente, anche un nuovissimo Pass Battaglia.

Pezzo forte del nuovo episodio è sicuramente il fucile di precisione a doppia canna Outlaw, la prima arma a essere aggiunta all’arsenale di Valorant dal lancio. Si tratta di un fucile ad alto impatto dal costo di 2400 crediti e dotato di uno zoom 3.5x e una cadenza di fuoco di 2,75 colpi al secondo. L’arma può infliggere 238 danni alla testa, 140 al corpo e 119 ai piedi, inoltre è capace di penetrare le pareti. Potendo sparare due colpi in rapida successione, per ricaricare interamente il caricatore sarà richiesto un maggior tempo di ricarica rispetto ad altri fucili. Nell’immagine in basso potete vedere i dettagli in fase di acquisto:

L'uscita della nuova arma sarà celebrata anche con un bundle “Throwback Pack” che conterrà alcune delle linee di skin precedentemente pubblicate nel gioco. Di seguito potete trovare i dettagli dei modelli e delle loro varianti:

Prisma/Ritorno

- Colore Base

- Variante 1 arancione

- Variante 2 rosa

- Variante 3 verde

Ego

- Colore Base – Testo in coreano “저지불가” e strisce bianche e nere

- Variante 1 – Testo in inglese “Unstoppable” e strisce rosse e nere

- Variante 2 – Testo in portoghese “Imbatível” e strisce bianche e marroncine

- Variante 3 – Testo in francese “Inarrêtable” e strisce verde acqua e viola

Modifiche a Icebox e Lotus

Con l’episodio 8 Atto 1 torna nuovamente disponibile in rotazione anche Icebox con delle modifiche che secondo il team dovrebbero centrare l’obiettivo di aggiungere maggior valore e impatto al punto Mid per entrambe le squadre che lo controllano e semplificare il percorso verso il sito B per rendere i combattimenti più prevedibili. A una ridotta complessità in B "Verde", si è aggiunta anche una miglior finestra di visione verso l'estremità di B Tube che si affaccia su Mid e da cui guardare verso il sito A e lo spawn dei difensori.

Ciò permette agli attaccanti di esercitare molta pressione sulle rotazioni e i difensori dovrebbero essere in grado di mantenere meglio lo spazio quando tengono Mid da Cucina B o Caldaia Mid. Per ridurre i tempi e creare scontri più prevedibili, è stato rimosso il percorso in “B Arancione” più vicino alla Cucina. Modificato anche il mucchio di neve che porta alla Cucina B in modo che ora si può scendere silenziosamente.



Le modifiche a Lotus, invece, vanno nella direzione di rendere il lavoro un po’ più semplice per i difensori modificando gli spazi neutrali. Ad esempio è stato aggiunto più spazio in Principale A insieme a una serie di scatoloni per dare ai difensori alcune opzioni in più durante il controllo di Detriti A. Capanno A è stata chiusa per contribuire a dare maggiore leggibilità al sito dell'impianto e renderne più facile la riconquista.

In Passaggio A è stato ampliato lo spazio vicino alla porta frangibile. In questo modo vengono più agevolati gli scontri. Sia su B che C sono stati aggiunti migliori spazi e scatoloni nel tentativo di aumentare la difendibilità delle aree di plant. Le porte rotanti ora impiegano 10 secondi per completare un giro rispetto agli 8 precedenti e ciò dà sufficiente margine per vedere più scontri attraverso le porte.

Pass Battaglia e nuova linea di skin

Il Pass Battaglia di Valorant Episodio 8 Atto 1 include come sempre numerosi spray, carte giocatore, accessori e ben tre skin per armi: Fibra ottica, Gioco Tattico e Guardrail. La skin Fibra ottica dona un nuovo aspetto a Classic, Ghost, Marshal, e Spectre. La Gioco Tattico, che dona all’arma proprio l’aspetto di un’arma giocattolo con tanto di sticker “pucciosi”, include skin per Bulldog, Odin, Phantom e Stinger e la Guardrail include skin per Frenzy, Guardian, Shorty, Vandal e un interessante martello! Come in passato, il prezzo per il pass battaglia di Valorant sarà di 1000 VP.

La nuova linea di skin Kuronami può vantare dei suoni e delle animazioni sorprendenti. L'animazione corpo a corpo è composta da due Kunai uniti da una catena che roteano quando estratti, mentre l’uccisione finale genera una sfera colorata, a seconda della variante, accompagnata da un effetto atmosferico piovoso dal grande impatto.



Il costo del pacchetto per aggiudicarsi 4 skin per ama, un’arma da mischia, due accessori, una carta giocatore animata e uno spray è di 9.500 VP. I prezzi singoli includono Kuronami No Yaiba (arma da mischia a due mani): 5.350 VP, Marshal: 2.375 PV, Sheriff: 2.375 PV, Spectre: 2.375 PV, Vandal: 2.375 PV. Saranno come sempre presenti anche delle varianti in diverso colore e finisher personalizzata in viola, bianco e nero.